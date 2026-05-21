Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội oi bức, nắng gắt, nhiệt độ cao nhất 37°C

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm nay 21/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Sang ngày 22/5, kết thúc đợt mưa lớn diện rộng, khu vực này đón nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Đêm 22 và ngày 23/5, mưa rào và dông vẫn xuất hiện ở một số nơi tại Bắc Bộ, tập trung lúc chiều tối và đêm. Nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí giảm còn 45-50% khiến thời tiết càng trở nên oi bức, khô nóng.

Ngoài ra, trong ngày 22/5, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C. Ban ngày oi nóng nhưng chiều tối, đêm, các khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ngày 23/5, nhiệt độ gia tăng ở các địa phương trên, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, trong đó Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhận định thời tiết từ đêm 23/5 đến ngày 31/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng diện rộng trong các ngày từ 23-27/5. Từ khoảng chiều tối và đêm 27/5, khu vực này tái diễn mưa rào và dông rải rác.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng diện rộng đến khoảng 27-28/5, sau cường độ nắng nóng xu hướng giảm dần, hình thái thời tiết này còn xảy ra cục bộ.

Trong những ngày đầu thời kỳ dự báo, Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung lúc chiều tối và tối. Từ khoảng chiều tối 27/5, mưa gia tăng ở khu vực này với những cơn mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ từ khoảng 27/5 mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào chiều tối. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, nắng nóng ở Hà Nội kéo dài gần một tuần, có thời điểm gay gắt 37°C, sau đó tái diễn mưa dông.

Cụ thể, ngày mai 22/5, Hà Nội có mây, trời mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 27°C.

Sang ngày 23/5, nhiệt độ cao nhất khu vực này tăng nhanh lên 36°C, trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm tăng nhẹ lên 28°C.

Trong bốn ngày tiếp theo (24-27/5), nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng lên cao nhất 37°C, trời ít mây, nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất cũng tăng nhẹ lên 29°C.

Ngày 28/5, nhiệt độ cao nhất khu vực này giảm nhẹ còn 36°C, tuy nhiên đây vẫn là ngưỡng nắng nóng, oi bức. Nhiệt độ thấp nhất cũng giảm nhẹ còn 28°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (28-29/5), Hà Nội giảm nhiệt, cao nhất 33°C, thấp nhất 26°C, trời mưa rào và dông, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.