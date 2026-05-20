Xuất bản ngày 20/05/2026 08:26 AM
Đường quanh Đà Lạt nham nhở vết loét từ mùa mưa trước đến mùa mưa mới

(VTC News) -

Gần 1 năm sau khi xảy ra sạt lở, các tuyến đường quanh Đà Lạt nứt toác, sụt lún, biến dạng, hàm ếch ăn sâu vào tim đường tại tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thể khắc phục.

Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 11/2025, một số vị trí taluy âm tuyến đường Biduop, đoạn thuộc phường Langbiang - Đà Lạt và xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng sạt lở quy mô lớn.

Theo ghi nhận, điểm sạt trượt taluy âm đường Biduop, đoạn thuộc phường Langbiang - Đà Lạt kéo dài gần 30m. Tại đây, nền đất bị đứt gãy, nền đường bị sụt lún sâu hơn 1,5m.

Sạt lở ăn sâu vào tận tim đường khiến mặt đường nứt toác gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Phần đường vỡ nát sau sạt lở cách đây gần 1 năm nhưng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý.

Trong khi đó, điểm sạt lở taluy âm trên đường Biduop đoạn thuộc xã Lạc Dương cũng ăn sâu vào lòng đường. Tại đây, cơ quan chức năng phải đặt rào chắn, lắp đặt bảng cảnh báo để đảm bảo an toàn. Mỗi ngày, có đến hàng ngàn phương tiện, người dân, du khách qua lại nơi đây.

Điểm sạt trượt này chạy dài hơn 20m, phần mái bê tông gia cố taluy âm của tuyến đường bị bể gãy, dịch chuyển khỏi vị trí. Theo người dân, taluy âm bị sạt trượt, đe dọa đổ ập xuống con đường kết nối vào vùng sản xuất nông nghiệp của người dân phía dưới.

Một vị trí taluy âm bị nứt gãy, hở hàm ếch dài và rộng.

Anh Trần Văn Hưng, người dân làm vườn khu vực này cho biết: "Tôi đi qua con đường này hàng ngày. Đường bị sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình di chuyển của xe cộ. Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc gia cố, xử lý dứt điểm tình trạng này".

Anh Lê Văn Thắng, trú tại phường Langbiang - Đà Lạt cho biết: "Đường bị sạt lở từ nhiều tháng trước song đến nay chưa thấy cơ quan chức năng xây dựng lại. Điểm sạt lở rộng, rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông".

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Dương, hiện nay, xã này cùng phường Langbiang - Đà Lạt đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, thủ tục để thi công, khắc phục các điểm sạt lở trên đường Biduop. Dự kiến, kinh phí sửa chữa các vị trí sạt lở khoảng gần 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên Quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang đoạn qua xã Lạc Dương, tình trạng sạt lở cũng nghiêm trọng không kém. Nhiều khu vực đồi núi chảy, trượt lộ rõ phần mộ của người dân phía trên đồi.

Người dân sống tại đây mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục để khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống bà con cũng như tạo ấn tượng tốt với du khách khi mọi người di chuyển từ Nha Trang lên Đà Lạt.

THIÊN TRANG
