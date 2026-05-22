Dự báo thời tiết 22/5: Nhiệt độ tăng nhanh, Bắc và Trung Bộ chuyển nắng nóng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 22/5/2026

Ngày 22/5, đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ tăng nhiệt nhanh, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Cường độ nắng nóng tại Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mạnh hơn, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 22/5, miền Bắc và miền Trung nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 23/5, cùng với quá trình phát triển và mở rộng hơn về phía đông nam của vùng áp thấp nóng phía tây, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ.

Ngoài ra, ở Trung Bộ chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió Lào, cường độ nắng nóng thậm chí còn gia tăng hơn. Các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Nắng nóng diện rộng ở những khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tại Nam Bộ, chiều tối và tối 22/5 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 22/5/2026

TP Hà Nội ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C, trong đó, đồng bằng Bắc Bộ 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Bắc gió đông nam đến nam cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.