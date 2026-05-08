Nữ hành khách lạc giữa rừng Hải Vân được tìm thấy sau hơn 1 ngày mất tích

(VTC News) -

Ngày 8/5, tại trụ sở Công an xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), nữ hành khách Bùi Thị T (SN 2001, quê Hòa Bình) đoàn tụ với người thân trong niềm vui và xúc động sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân.

Trước đó, trưa 6/5, khi tàu SE10 dừng tránh tại ga Hải Vân Bắc, chị T bất ngờ rời tàu do những bất ổn tâm lý sau sinh. Gia đình chỉ phát hiện sự việc khi đoàn tàu sắp đến ga Lăng Cô và đã thông báo ngay cho tổ tàu.

Chị Bùi Thị T đoàn tụ với người thân sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân. (Ảnh: CTV)

Tổ tàu lập tức liên hệ với cơ quan chức năng và hướng dẫn người thân của chị T quay lại ga Hải Vân Bắc. Cuộc tìm kiếm khẩn cấp nữ hành khách được triển khai với sự tham gia của các lực lượng công an, biên phòng và công nhân đường sắt.

Lực lượng tìm kiếm tỏa đi khắp các bụi rậm, khe suối và đường mòn trên địa hình rừng núi hiểm trở. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, sau nhiều giờ tung tích của chị T vẫn chưa được xác định.

Đến sáng 7/5, nhân viên tuần đường phát hiện bóng người phụ nữ tại khu vực ga Hải Vân Bắc. Ngay lập tức, lực lượng chức năng sử dụng flycam để rà soát các khu vực rừng núi, phối hợp tuần tra và kiểm soát mọi lối đi, khe đá để truy tìm tung tích người mất tích.

Đến chiều cùng ngày, chị T được tìm thấy trong tình trạng đói và mệt. Chị T được đưa về nơi an toàn và được nhân viên đường sắt, công an chăm sóc, cung cấp thức ăn, nước uống và hỗ trợ y tế.

Hành động kịp thời của các lực lượng chức năng đã giúp đảm bảo sức khỏe và an toàn cho chị T trước khi đoàn tụ cùng gia đình.