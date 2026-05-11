Những lần Miu Lê gây tranh cãi: Đấu khẩu với đồng nghiệp, phát ngôn gây sốc

Miu Lê là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, hoạt động ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, nữ ca sĩ cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi vì phát ngôn và cách ứng xử.

Ồn ào với nhạc sĩ Dương Cầm

Một trong những ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp của Miu Lê xảy ra vào năm 2017 khi cô vướng căng thẳng với nhạc sĩ Dương Cầm tại chương trình Sao đại chiến.

Khi đó, nhạc sĩ Dương Cầm nhận xét giọng hát của Miu Lê “yếu và hời hợt”. Không dừng lại ở chương trình, nam nhạc sĩ còn gây chú ý khi phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Miu Lê không đủ trình để được gọi là ca sĩ”.

Phản ứng trước nhận xét này, Miu Lê đáp trả khá gay gắt. Nữ ca sĩ cho rằng cô tìm kiếm tên Dương Cầm trên Google “chỉ ra đàn piano”, phát ngôn bị cho là ngầm chê nam nhạc sĩ không có tên tuổi trong làng nhạc.

Sự việc sau đó càng trở nên căng thẳng khi một tài khoản mạng xã hội được cho là của mẹ Miu Lê đăng tải nhiều lời lẽ chỉ trích Dương Cầm. Ồn ào kéo dài nhiều ngày trước khi nam nhạc sĩ chủ động lên tiếng xin lỗi, cho biết những nhận xét của mình có thể đã khiến nữ ca sĩ tổn thương và mong mọi chuyện khép lại.

Không chỉ vướng tranh cãi với đồng nghiệp, Miu Lê còn nhiều lần gây bàn tán bởi các phát ngôn trong sự kiện hay gameshow.

Nói bạn diễn ''có vấn đề về tâm lý''

Tại buổi ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8 có sự tham gia của Liên Bỉnh Phát, nữ ca sĩ từng khiến mạng xã hội xôn xao khi nhận xét bạn diễn “có vấn đề về tâm lý”. Cách nói thẳng thắn của Miu Lê khiến nhiều người cho rằng cô thiếu tinh tế khi phát biểu trước đông người.

Khi được yêu cầu thị phạm trên sân khấu, Miu Lê cũng phản ứng. Sau đó, Liên Bỉnh Phát phải lên tiếng nhắc nhở: “Nói chuyện với thái độ đàng hoàng coi chứ không có kiểu đó. Mình phải yêu thương nhau, mình cùng team với nhau”.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng Miu Lê chỉ đùa vui theo phong cách hài hước quen thuộc, nhưng cũng có không ít ý kiến nhận xét cô nói chuyện thiếu tiết chế, dễ gây hiểu lầm.

Tranh cãi "vứt bỏ" Em xinh say hi

Trước đó, nữ ca sĩ tiếp tục trở thành đề tài tranh luận vì loạt phát ngôn liên quan đến chương trình Em xinh say hi. Trong một đoạn trò chuyện với người hâm mộ, Miu Lê bày tỏ mong muốn khán giả chỉ gọi mình là “Miu Lê” thay vì gắn kèm danh xưng liên quan tới gameshow. “Hành trình Em Xinh đã kết thúc rồi, mình trở lại là Miu Lê thui nhen ạ.”

Phát ngôn này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng nữ ca sĩ có phần ''bạc bẽo'' muốn tách mình khỏi hiệu ứng chương trình, gây tổn thương fan, trong khi nhiều người khác lại bênh vực, cho rằng đây chỉ là cách cô khẳng định cá tính riêng sau gameshow.

Trước làn sóng tranh cãi, Miu Lê thu hồi tin nhắn và gửi lời giải thích. Cô khẳng định không hề có ý phủ nhận hay xa cách với khán giả Em xinh.

“Lý do tôi muốn mọi người nhớ đến cái tên Miu Lê do tôi hướng đến những hành trình trong tương lai. Tôi mong muốn được mọi người bên cạnh, chứ không chỉ riêng ở một sản phẩm hay chương trình nào đó nhất thời", ca sĩ chia sẻ.

Bị khán giả nhận xét có EQ thấp

Ngoài ra, Miu Lê từng gây chú ý khi nói đùa rằng mình “kỵ người sinh năm 1997” trong một chương trình thực tế. Dù sau đó nữ ca sĩ giải thích đây chỉ là mảng miếng tạo tiếng cười, phát ngôn này vẫn khiến cô bị bàn tán suốt một thời gian.

Bản thân Miu Lê cũng từng thừa nhận cô nhiều lần bị nhận xét là người có “EQ thấp”. Nữ ca sĩ cho biết những tranh cãi và áp lực từ dư luận từng khiến cô bị ảnh hưởng tâm lý, thậm chí e dè hơn trong việc sử dụng mạng xã hội hay chia sẻ quan điểm cá nhân.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật sinh năm 1991. Cô lớn lên tại TP.HCM nhưng quê gốc ở Thừa Thiên - Huế. Năm 2009, Miu Lê được khán giả biết tới qua bộ phim truyền hình Những thiên thần áo trắng.

Sau khi tạo được dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất, nữ nghệ sĩ lấn sân ca hát. Cô được biết đến qua loạt ca khúc như Em nhớ anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Vì mẹ anh bắt chia tay hay Yêu một người có lẽ.

Ngoài âm nhạc, cô còn ghi dấu ở lĩnh vực điện ảnh với các bộ phim như Em là bà nội của anh, Nhà có 5 nàng tiên, Bạn gái tôi là sếp và Cô gái đến từ hôm qua, Đại tiệc trăng máu 8.