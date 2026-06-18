Tiểu Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: 'Lột xác' thành mỹ nam, vướng không ít ồn ào

(VTC News) -

Ngô Lỗi sinh năm 1999 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Anh bắt đầu đóng phim khi mới 6 tuổi và nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh với vai Na Tra trong bộ phim Phong thần bảng (năm 2007), hợp tác với Phạm Băng Băng và Mã Cảnh Đào.

"Em trai quốc dân" của màn ảnh Hoa ngữ

Ngô Lỗi bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, chỉ mới 3 tuổi đã tham gia hơn 50 quảng cáo. Với vẻ ngoài thông minh, lém lỉnh, khả năng bạo dạn trước ống kính, Ngô Lỗi được mời tham gia rất nhiều bộ phim. Có những năm, nam diễn viên nhí nhận lời tham gia tới 10 bộ phim khác nhau.

Ngô Lỗi từng góp mặt trong một số bộ phim nổi tiếng như Đại Tướng Trần Canh, Trường Hận Ca, Thiếu Niên Dương Gia, Hoàng Phi Hồng...

Ngô Lỗi nổi tiếng với vai Na Tra trong "Phong Thần Bảng".

Tuy nhiên, việc được định hình là "sao nhí" cũng là cản trở không nhỏ trong sự nghiệp của Ngô Lỗi. Anh luôn bị đóng khung trong các vai thiếu niên hay vai diễn thời thơ ấu của các "đàn anh" suốt 10 năm liền.

Thậm chí, suốt một thời gian dài, nam diễn viên sinh năm 1999 không thể hiện được mình và bị đánh giá tụt lùi so với các đồng nghiệp cùng lứa như Lưu Hạo Nhiên hay Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhiều người còn cho rằng, Ngô Lỗi không thoát khỏi "lời nguyền" sao nhí nổi tiếng quá sớm sẽ không có sự nghiệp ổn định và phát triển khi trưởng thành.

Năm 2014, Ngô Lỗi chinh phục cảm tình khán giả với những bộ phim Tân Thần điêu đại hiệp, Thiếu nữ toàn phong, Tiên kiếm khách sạn... Tới năm 2015, Ngô Lỗi thực sự lột xác, phá bỏ hình ảnh quen thuộc khi tham gia phim Lang Nha bảng.

Năm 2017, tạp chí Forbes ghi nhận Ngô Lỗi là một trong 30 nhân vật dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc. Anh cũng thường xuyên có tên trong danh sách các nghệ sĩ Hoa ngữ được khán giả yêu thích nhất vài năm gần đây.

Ngô Lỗi được mệnh danh là "em trai quốc dân".

Năm 2018, nam diễn viên sinh năm 1999 lại khiến khán giả ngưỡng mộ khi đậu thủ khoa đầu vào của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Không còn là cậu nhóc xinh trai, lém lỉnh trong các bộ phim truyền hình, nam diễn viên "lột xác" với vẻ ngoài nam tính và thân hình cuốn hút. Chính điều này khiến anh được mệnh danh là "em trai quốc dân" của màn ảnh Hoa ngữ.

Vướng nhiều ồn ào

Sự nghiệp của Ngô Lỗi cũng không ít những thị phi. Năm 2016, nam diễn viên từng dính tin đồn tình cảm với "đàn chị" Trần Kiều Ân. Thời điểm này, một blogger đăng tải bài viết tiết lộ anh và đàn chị hơn 21 tuổi chung sống hơn một năm. Dù sự việc được cả hai nhân vật lên tiếng đính chính nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Ngô Lỗi.

Tới năm 2020, anh tiếp tục gặp vận đen khi mẹ ruột nam diễn viên yêu cầu nhà sản xuất để tên con trai trước Tỉnh Bách Nhiên trong quá trình quảng bá bộ phim Trương Công Án. Trước đó, cả hai nghệ sĩ đều được nhắm vào vai chính và có đất diễn ngang nhau.

Sự đòi hỏi thái quá của mẹ ruột Ngô Lỗi khiến anh bị công ty đầu tư tức giận, kết tội anh chỉ quan tâm tới danh tiếng bản thân, không nghĩ tới lợi ích chung của đoàn phim. Kết quả là ê-kíp cắt bỏ hình ảnh cũng như tên của Ngô Lỗi trong bộ phim Vượt qua hỏa tuyến. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng vì sự chuyên quyền của mẹ nam diễn viên.

Ngoại hình điển trai của Ngô Lỗi khi trưởng thành.

May mắn khi sau loạt ồn ào, Ngô Lỗi vẫn gây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Những năm qua, anh liên tục đóng phim và để lại được ấn tượng.

Năm 2021, dự án Trường Ca Hành của Ngô Lỗi thành công ngoài mong đợi. Trong phim, anh hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù kém tuổi bạn diễn nhưng Ngô Lỗi không bị lép vế, thể hiện được phong thái và diện mạo nam tính.

Ở tuổi 27, Ngô Lỗi ngày càng điển trai, nam tính và nổi tiếng. Cơ bụng 6 múi cùng dáng vóc phổng phao của Ngô Lỗi khác hẳn hình ảnh cậu bé Na Tra lém lỉnh và xinh trai năm nào.