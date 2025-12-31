Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40

(VTC News) -

Tào Tuấn tham gia làng giải trí từ khi còn nhỏ và gặt hái được nhiều thành công ngay từ những phim đầu tiên. Trong đó, vai diễn Na Tra của anh trong Truyền thuyết Na Tra (1999) được đánh giá là một trong số những phiên bản đáng yêu nhất màn ảnh.

Tào Tuấn đáng yêu trong tạo hình Na Tra.

Sao nhí vang danh châu Á

Tào Tuấn sinh năm 1988 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Anh gia nhập giới giải trí từ năm 8 tuổi với vai Khai Tâm trong Chân mệnh tiểu hòa thượng.

Sau khi phim phát sóng năm 1997, bộ phim Chân mệnh tiểu hòa thượng gây tiếng vang lớn khắp Trung Quốc và nhiều nước châu Á. Tại Singapore, bộ phim không chỉ đạt tỷ suất người xem cao nhất năm mà còn giúp Tào Tuấn nổi đình đám.

Diễn xuất tự nhiên, trong sáng của Tào Tuấn giúp ngôi sao nhí này giành được giải "Gương mặt mới xuất sắc" tại Liên hoan truyền hình châu Á lần 2 năm 1997.

Tào Tuấn nổi tiếng từ phim "Chân mệnh tiểu hòa thượng".

Sau thành công vang dội, Singapore và Trung Quốc quyết định hợp tác quay tiếp phần 2 của bộ phim, rồi sau đó là Bảo Liên Đăng, Quan huyện 9 tuổi... Tất cả những bộ phim này đều được viết kịch bản riêng cho Tào Tuấn.

Ngày ấy, mỗi năm Tào Tuấn nhận được hàng chục lời mời đóng vai chính, tiếng tăm của anh không thua kém Thích Tiểu Long - thần đồng võ thuật, sao nhí hàng đầu bấy giờ.

Loay hoay với nghề sau thời gian "ở ẩn"

Sau 8 năm quay phim ròng rã, Tào Tuấn nhận ra bản thân bị đóng đinh với một thể loại vai. Anh không có những vai diễn đột phá và chưa tìm ra cách để trở thành diễn viên giỏi.

Năm 2004, sau khi hoàn tất việc ghi hình bộ phim Bảo Liên đăng, Tào Tuấn tạm rời xa làng giải trí để tập trung cho việc học tập. Anh từng hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ có thể toàn tâm toàn ý cho diễn xuất. Lúc đó, mọi thứ đã chín muồi hơn và sẽ trở lại màn ảnh trong một tâm thế mới.

Tuy nhiên 3 năm sau khi tái xuất màn ảnh, vì danh tiếng suy giảm nên Tào Tuấn chỉ nhận được các vai phụ ít đất diễn. Các đoàn phim cũng không còn chủ động đến tìm anh như xưa.

Nhiều năm qua, nam diễn viên cố gắng đóng phim, tìm cơ hội bứt phá để lấy lại tiếng tăm như ngày xưa, nhưng không thành công. Các tác phẩm anh tham gia đều không gây được tiếng vang.

Tào Tuấn loay hoay tìm chỗ đứng với nghề ở tuổi U40.

Ở tuổi 37, Tào Tuấn vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trong giới giải trí, thậm chí bị nhiều người gọi là "ngôi sao hết thời".

Về đời tư, Tào Tuấn công khai chuyện tình cảm với nữ diễn viên Lam Doanh Oánh năm 2017. Đây vốn dĩ là chuyện vui, nhưng tlại khiến Tào Tuấn phải đối diện với không ít áp lực, bởi giờ đây danh tiếng của anh thua xa bạn gái. Khán giả thậm chí chỉ nhắc đến Tào Tuấn với danh nghĩa "bạn trai của Lam Doanh Oánh".

Trong một cuộc phỏng vấn, sao nhí một thời từng nói dù không có được vai diễn đặc sắc, anh vẫn chăm chỉ, nỗ lực từng ngày.

"Tôi từng rơi xuống đáy vực sâu, nên giờ vai nào cũng diễn được. Một ngày nào đó, cơ hội thực sự sẽ đến với tôi. Nếu nhìn lại con đường mà tôi đã đi, mọi người sẽ thấy được sự trưởng thành của Tào Tuấn. Ít nhất tôi kiên trì đi đúng con đường của mình", Tào Tuấn chia sẻ.