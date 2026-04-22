Tiếp viên hàng không tiết lộ sự thật đằng sau lời chào khi khách lên máy bay

Mỗi chuyến bay, phi hành đoàn luôn tranh thủ chào hỏi ngắn gọn với hành khách trước và trong lúc ổn định chỗ ngồi. Một số người cho rằng đó là phép lịch sự tối thiểu khi đón tiếp khách, trong khi số khác lại đoán rằng đơn giản là vì các tiếp viên thích tán gẫu.

Tuy nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó. Hóa ra, cuộc trao đổi ngắn ngủi với những khách trên bầu trời lại là một phần thiết yếu, không thể thiếu của hành trình. Hầu hết du khách đều hoàn toàn không hiểu tầm quan trọng của cuộc trò chuyện ngắn đó.

Ioana Iachim, một tiếp viên hàng không của hãng Wizz Air tại Hungary, bật mí nguyên nhân thật sự đằng sau lời chào này trong một video thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem trên TikTok. Cô giải thích rằng các tiếp viên không chỉ chào hỏi vì phép lịch sự đơn thuần.

Trong khi hầu hết hành khách bước lên máy bay mong được nằm thư giãn trên ghế, các tiếp viên lại đang làm một bài kiểm tra ngầm. Ioana cho biết phi hành đoàn đứng chào ở cửa máy bay còn để kiểm tra xem khách có đang quá say xỉn hay đau ốm tới mức không thể bay hay không.

Thông tin này khiến nhiều người dùng mạng xã hội ngỡ ngàng, thừa nhận rằng họ không hề biết phi hành đoàn đang ngầm nắm bắt thông tin của mình. Phần bình luận dưới bài đăng tràn ngập chia sẻ từ những hành khách vốn luôn hiểu sai về mục đích của cuộc đối thoại ngắn này. Một người hài hước thú nhận: "Vậy mà tôi cứ tưởng họ thích mình cơ đấy...".

Có người viết: "Tôi biết là mình không hoang tưởng mà, họ cứ nhìn mình chằm chằm lúc chào hỏi!". Người dùng khác bình luận: "Tôi có cảm giác họ luôn quan sát và đánh giá mình". Một hành khách khác đùa rằng: "Lúc nào họ cũng hỏi tôi có muốn ngồi ở hàng ghế thoát hiểm không, chắc là tôi phải đạt điểm A+ trong bài kiểm tra tỉnh táo này rồi".

Một phi công cũng xác nhận tiết lộ của Ioana trong một bài đăng trên LinkedIn. Cơ trưởng Tomar Awdhesh, cơ trưởng dày dạn kinh nghiệm điều khiển dòng máy bay A320, có hơn 15 năm làm việc trong ngành hàng không thương mại Ấn Độ, giải thích rằng các tiếp viên đang bí mật "quét" hành khách bằng thái độ lịch sự.

Lý giải tại sao phi hành đoàn luôn chào hỏi du khách, ông nói: "Điều đó có nghĩa là họ đang nhanh chóng kiểm tra xem có ai trông không khỏe, quá lo lắng, say xỉn hay có biểu hiện nghi vấn hay không. Họ cũng tìm kiếm hành khách khỏe mạnh, những người trông có vẻ cường tráng, cân đối và bình tĩnh. Đây là những cá nhân có thể hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp trên chuyến bay, chẳng hạn như sơ tán hoặc xử lý những hành khách quá khích".