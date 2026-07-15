Thua trắng Tây Ban Nha, ngôi sao Pháp vẫn tuyên bố đội nhà mạnh hơn

(VTC News) -

Rayan Cherki cho rằng đội tuyển Pháp mạnh hơn Tây Ban Nha, dù Les Bleus vừa thua đối thủ 0-2 ở bán kết World Cup 2026. Tiền đạo của Man City thừa nhận Tây Ban Nha chơi tốt hơn về mọi mặt, trong khi Pháp tự đánh mất cơ hội vào chung kết vì những hạn chế về kỹ thuật, chiến thuật và tinh thần thi đấu.

Cherki được tung vào sân trong hiệp hai, khi Pháp đã để thủng lưới hai bàn và rơi vào thế bế tắc. Cầu thủ này không tạo ra khác biệt đáng kể, còn Tây Ban Nha bảo toàn lợi thế để giành quyền vào chung kết World Cup.

Rayan Cherki cho rằng đội tuyển Pháp mạnh hơn Tây Ban Nha nhưng thi đấu không đúng sức. (Ảnh: Reuters)

Rayan Cherki chán nản: “Tôi không biết nói gì. Tây Ban Nha tốt hơn ở mọi khía cạnh và có lẽ cũng khát khao chiến thắng hơn. Thật không may, tôi tin chắc rằng đội tuyển Pháp vẫn mạnh hơn Tây Ban Nha, nhưng hôm nay họ làm tốt hơn. Ngay cả khi đang gặp khó khăn, đáng lẽ Pháp vẫn phải cố gắng hơn về kĩ thuật, chiến thuật và khát khao chiến thắng”.

Theo Cherki, đội tuyển Pháp không kiểm soát tốt cảm xúc và mắc những sai lầm mang tính quyết định. Anh cho rằng thất bại không xuất phát chủ yếu từ sức ép của Tây Ban Nha, mà đến từ việc Les Bleus không thể hiện đúng khả năng.

“Đội tuyển Pháp có mọi thứ cần thiết để tiến xa. Thành thật mà nói, đội nào cũng sợ chúng tôi. Và đối thủ duy nhất đánh bại chúng tôi lại chính là bản thân mình. Chúng tôi tự thua, không phải do trọng tài, không phải do Tây Ban Nha, chúng tôi thua về kỹ thuật, về chiến thuật. Pháp đã không chơi theo cách thông thường. Người Tây Ban Nha đã chơi theo cách họ thích, còn chúng tôi thì không và phải trả giá”, Rayan Cherki nhận xét.

Video: Bàn thua đánh sập hy vọng của đội tuyển Pháp

Tiền đạo sinh năm 2003 cũng cho rằng Pháp tiếp cận trận đấu không hợp lý. Sau những chiến thắng tương đối thuận lợi ở các vòng trước, đội bóng của HLV Didier Deschamps có phần chủ quan và không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của một trận bán kết World Cup.

Cherki nhận định Tây Ban Nha sử dụng tiểu xảo một cách khôn ngoan. Anh không hài lòng với một số quyết định của trọng tài, nhưng khẳng định công tác điều hành trận đấu không phải nguyên nhân khiến Pháp thất bại.

“Không thể đổ lỗi cho trọng tài, ông ấy không tước đi bàn thắng của đội tuyển Pháp”, Cherki chốt lại.