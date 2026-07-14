Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ làm việc với Tuyên Quang vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán

(VTC News) -

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra khi cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6 tại phiên họp thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 14/7.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Phó Thủ tướng cho biết, những nội dung nêu tại báo cáo dân nguyện đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và có những kết quả cụ thể.

Đề cập kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 liên quan kết quả thi môn Toán tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã rất quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với ngành Giáo dục.

“Thủ tướng rất quan tâm đến vấn đề này và đã họp Chính phủ để rà soát, chỉ đạo. Thủ tướng sẽ trực tiếp làm việc với UBND và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục có những xử lý vừa nghiêm minh, vừa đảm bảo các quy định pháp luật”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ thống nhất với đánh giá của báo cáo rằng tình hình tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh trật tự.

Đánh giá cao việc Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tăng cường giám sát các vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và MTTQ Việt Nam để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân nguyện.

“Chính phủ coi đây là một trong những kênh quan trọng để hoàn thiện thể chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Phó Thủ tướng nói và khẳng định quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, mọi chủ trương chính sách đều phải hướng tới nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Cũng theo Phó Thủ tướng, Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị chính đáng của cử tri; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý theo dõi và giám sát việc giải quyết kiến nghị.