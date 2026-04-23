Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Tin mới

Mạo danh giám đốc, vẽ giấc mơ Canada để lừa tiền Dù không có chức năng, người phụ nữ ở Hà Tĩnh vẫn tung tin tuyển lao động sang Canada, chiếm đoạt gần 162 triệu đồng.

EVNHANOI đưa lưới điện bước vào kỷ nguyên tự vận hành thông minh EVNHANOI) đang từng bước khẳng định năng lực làm chủ công nghệ khi triển khai thử nghiệm thành công tính năng lập trình kịch bản tự động xử lý sự cố.

Công an phá chuyên án ma túy lớn nhất Đắk Lắk, thu giữ hơn 19kg ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 19kg ma túy các loại.

Hà Nội sẽ lắp camera tự động nhận diện xe đạt chuẩn ra vào vùng phát thải thấp Để kiểm soát các phương tiện ra vào vùng phát thải thấp, Hà Nội sẽ thiết lập công nghệ nhận diện biển số xe tự động cùng hệ thống camera ANPR với độ chính xác cao.

Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng kèm nguy cơ dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh, hình thái này có thể kéo dài trong nhiều ngày.

Người trẻ tìm đến bảo hiểm sức khỏe trước áp lực chi phí y tế Trước áp lực chi phí y tế, bảo hiểm số là "lá chắn" cho người trẻ. Sự hợp tác giữa Fintech và Bảo Việt giúp họ dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo vệ sức khỏe uy tín.

Hà Nội sắp mở bán căn hộ dưới 1 tỷ đồng Gần 500 căn nhà ở xã hội tại xã Quang Minh (Hà Nội) sẽ được mở bán, với giá chỉ từ hơn 15 triệu đồng/m².

Kỳ tích y học: Bệnh viện hàng đầu Singapore gửi bệnh nhân sang Việt Nam để 'tìm sự sống' Đánh bại rào cản kỹ thuật mà cả Đông Nam Á chưa làm được, bác sĩ Việt khiến cường quốc y tế Singapore phải gửi bệnh nhân sang "tìm sự sống" nhờ kỳ tích thông tim bào thai.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng chịu thuế 1 tỷ đồng với hộ kinh doanh là hài hòa Theo ông Ngô Văn Tuấn, Bộ Tài chính đã cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động và cho rằng mức chịu thuế 1 tỷ đồng với hộ kinh doanh thời điểm hiện nay là hài hòa.