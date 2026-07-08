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Thủ khoa A00 Hà Nội Nguyễn Đăng Nhật: Từng nhiều lần thi thử 'trượt' kỳ vọng Từ thi thử không như kỳ vọng, nam sinh Nguyễn Đăng Nhật kiên trì hoàn thiện thiếu sót, bứt phá thành Thủ khoa A00 Hà Nội và Á khoa toàn quốc với số điểm 29,75.

Trọng tài không xử ép Ai Cập, Argentina thắng đúng luật Trọng tài có căn cứ để không cho Ai Cập hưởng phạt đền trong tình huống dẫn tới pha phản công ghi bàn quyết định của Argentina.

Argentina ngược dòng không tưởng, Messi thốt lên 'điên rồ' Lionel Messi ca ngợi đội tuyển Argentina, các đồng đội của anh tạo nên màn lội ngược dòng phi thường để giành chiến thắng trước Ai Cập.

Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran, khôi phục trừng phạt dầu mỏ Quân đội Mỹ ngày 7/7 mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, hủy giấy phép cho phép Tehran xuất khẩu dầu mỏ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz.

Tài tử đẹp trai nhất 'Tứ đại thiên vương': Cưới vợ kém 22 tuổi, U70 vẫn phong độ Những năm 1990, nam diễn viên này được mệnh danh là nam thần đẹp trai và có nhiều fan nhất trong "Tứ đại thiên vương" lừng lẫy của làng giải trí Hong Kong.

Cận cảnh bên trong Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước ngày mở cửa Không gian khám chữa bệnh hiện đại, hệ thống trang thiết bị đồng bộ cùng những khâu chuẩn bị cuối đang được hoàn thiện tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Vì sao gọi là cây chó đẻ? Dù mang danh xưng dân dã, thậm chí thô mộc, cây chó đẻ thực chất là loại thảo dược quý, nhưng vì sao nó được gọi là cây chó đẻ?

Tấp nập thi công ga ngầm đầu tiên của metro Bến Thành - Tham Lương Tường vây ga ngầm Phạm Văn Bạch tuyến metro Bến Thành - Tham Lương được thi công, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang xây dựng trực tiếp.

Huyền thoại bóng đá Ai Cập: 'Chúng tôi đối đầu Messi, FIFA và trọng tài' Huyền thoại bóng đá Ai Cập Mohamed Aboutrika cho rằng đội nhà vừa phải đối phó với Lionel Messi quá xuất sắc, vừa đối đầu với FIFA và trọng tài.

Giá xăng dầu hôm nay 8/7: Tiếp đà tăng Lúc 6h ngày 8/7, giá dầu WTI đứng ở mức 72,37 USD/thùng, tăng 3,65 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 74,16 USD/thùng, tăng 2,17 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 8/7: Tiếp tục lao dốc Sáng 8/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.104 USD/ounce, giảm 60 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 8/7: Chiều tối mưa dông rải rác Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 8/7, khu vực tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tiêm kích thế hệ 6 Trung Quốc đạt bước tiến chưa từng có Hình ảnh thử nghiệm mới cho thấy tiêm kích không đuôi của Trung Quốc thực hiện thành công động tác cơ động từng được xem là rất khó.

Thua đau Argentina, HLV Ai Cập giận dỗi tố FIFA cứu Messi ở lại World Cup Huấn luyện viên Hossam Hassan của đội tuyển Ai Cập chỉ trích gay gắt trọng tài, công kích ban tổ chức World Cup 2026 sau trận thua Argentina.