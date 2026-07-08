Thủ khoa A00 Hà Nội Nguyễn Đăng Nhật: Từng nhiều lần thi thử 'trượt' kỳ vọng

Từ thi thử không như kỳ vọng, nam sinh Nguyễn Đăng Nhật kiên trì hoàn thiện thiếu sót, bứt phá thành Thủ khoa A00 Hà Nội và Á khoa toàn quốc với số điểm 29,75.
Trọng tài có căn cứ để không cho Ai Cập hưởng phạt đền trong tình huống dẫn tới pha phản công ghi bàn quyết định của Argentina.
Lionel Messi ca ngợi đội tuyển Argentina, các đồng đội của anh tạo nên màn lội ngược dòng phi thường để giành chiến thắng trước Ai Cập.
Quân đội Mỹ ngày 7/7 mở đợt không kích mới nhằm vào Iran, hủy giấy phép cho phép Tehran xuất khẩu dầu mỏ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz.
Những năm 1990, nam diễn viên này được mệnh danh là nam thần đẹp trai và có nhiều fan nhất trong "Tứ đại thiên vương" lừng lẫy của làng giải trí Hong Kong.
Không gian khám chữa bệnh hiện đại, hệ thống trang thiết bị đồng bộ cùng những khâu chuẩn bị cuối đang được hoàn thiện tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Dù mang danh xưng dân dã, thậm chí thô mộc, cây chó đẻ thực chất là loại thảo dược quý, nhưng vì sao nó được gọi là cây chó đẻ?
Tường vây ga ngầm Phạm Văn Bạch tuyến metro Bến Thành - Tham Lương được thi công, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang xây dựng trực tiếp.
Huyền thoại bóng đá Ai Cập Mohamed Aboutrika cho rằng đội nhà vừa phải đối phó với Lionel Messi quá xuất sắc, vừa đối đầu với FIFA và trọng tài.
Lúc 6h ngày 8/7, giá dầu WTI đứng ở mức 72,37 USD/thùng, tăng 3,65 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 74,16 USD/thùng, tăng 2,17 USD/thùng.
Sáng 8/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.104 USD/ounce, giảm 60 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 8/7, khu vực tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.
Hình ảnh thử nghiệm mới cho thấy tiêm kích không đuôi của Trung Quốc thực hiện thành công động tác cơ động từng được xem là rất khó.
Huấn luyện viên Hossam Hassan của đội tuyển Ai Cập chỉ trích gay gắt trọng tài, công kích ban tổ chức World Cup 2026 sau trận thua Argentina.
Theo chuyên gia, nếu tình trạng giá mỗi tô phở, suất ăn tăng nhanh, giảm chậm kéo dài thì trong ngắn hạn người kinh doanh đang hưởng lợi nên có tâm lý giữ giá.
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