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Xuất bản ngày 08/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 08/07/2026 07:00 AM

Thủ khoa A00 Hà Nội Nguyễn Đăng Nhật: Từng nhiều lần thi thử 'trượt' kỳ vọng

(VTC News) -

Từ thi thử không như kỳ vọng, nam sinh Nguyễn Đăng Nhật kiên trì hoàn thiện thiếu sót, bứt phá thành Thủ khoa A00 Hà Nội và Á khoa toàn quốc với số điểm 29,75.

QUỲNH TRANG
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