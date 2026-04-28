Ô tô đầu kéo liều lĩnh vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ

Ô tô đầu kéo cố tình băng qua đường ray khi gác chắn đang hạ

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tài xế cố tình lái xe đầu kéo vượt đường sắt khi đèn tín hiệu đỏ đang hoạt động.

Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra khoảng 16h50 ngày 15/4, tại đường ngang có cảnh báo tự động, đoạn Km 540 +070, thuộc địa phận xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Theo camera an ninh ghi lại, xe đầu kéo BKS 73H-035.06 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 74RM-012. 35 cố tình vượt đường ray khi rào chắn đang hạ xuống và đèn đỏ bật sáng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc xác minh và xác định người lái xe đầu kéo là N.Đ.T (SN 1990, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị sau đó lập biên bản xử phạt T. 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Ô tô đầu kéo bất chấp đèn đỏ vượt rào chắn, cố tình băng qua đường sắt. (Ảnh cắt từ clip)

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, người dân phải tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và cần chắn an toàn.

Tài xế không cố tình vượt qua đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đang hoạt động. Đường sắt có quãng đường phanh dài, tàu không thể dừng đột ngột như các phương tiện đường bộ. Do đó, việc tuân thủ tín hiệu cảnh báo tại đường ngang là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Cách đây 2 ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với N.T.T. (SN 1989, trú xã Bình Sơn) với lỗi cố tình lái xe vượt đường sắt khi có tín hiệu đèn đỏ, gác chắn hạ.

Theo dữ liệu trích xuất từ camera, khoảng 10h50 ngày 26/4, tại khu vực gác chắn Km900+360, một đoàn xe đám cưới đi từ Quốc lộ 1 rẽ vào đường nhánh về hướng thôn Trì Bình. Đến đoạn đường ngang tiếp giáp đường sắt, đèn giao thông chuyển đỏ, gác chắn hạ xuống nhưng N.T.T. vẫn cố tình lái ô tô chạy qua.

Lúc này, xe bị kẹt trong khu vực đường ray khi thanh chắn đường sắt hạ hai đầu. Rất may, sau vài phút mắc kẹt, T. lái ô tô thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi tàu hỏa lao đến. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này cho biết mượn xe của em vợ để chở người quen đi đám cưới. Tại cơ quan công an, T. nhận thức và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt N.T.T. với 2 lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Tổng mức phạt 5,9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với nam tài xế.