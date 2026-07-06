Thông tin bất ngờ về giáo viên bị giữ khẩn cấp trong vụ điểm Toán ở Tuyên Quang

Trước khi liên quan vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, thầy giáo Nguyễn Hà Duy từng được giới thiệu như một điển hình đổi mới giáo dục tại địa phương.

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Hà Duy sinh năm 1998 trong gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục tại Tuyên Quang. Từ những năm học phổ thông, Duy đạt nhiều thành tích như giải Nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải Nhất học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Giáo viên này cũng là học sinh của trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ bê bối thi cử, đang gây xôn xao dư luận.

Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: CTTTTQ)

Sau khi tốt nghiệp THPT Chuyên Tuyên Quang, Duy theo học lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Hà Duy trở về công tác tại chính Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tại đây, giáo viên trẻ này được giao chủ nhiệm lớp chuyên Toán và tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Theo thông tin được giới thiệu, trong nhiều năm liên tiếp, học sinh do Duy phụ trách đạt giải cấp quốc gia, trong đó có học sinh giành giải Nhì.

Một trong những điểm nổi bật được nhắc đến ở Nguyễn Hà Duy là việc sớm tiếp cận và ứng dụng AI trong dạy học. Từ năm 2022, giáo viên này sử dụng ChatGPT cùng nhiều nền tảng như Padlet, Quizizz, Azota, Kahoot để hỗ trợ xây dựng học liệu, cá nhân hóa bài giảng và tăng tương tác với học sinh.

Nguyễn Hà Duy tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025. (Ảnh: CTTTTQ)

Nguyễn Hà Duy cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, hỗ trợ đồng nghiệp tiếp cận các công cụ mới và hướng dẫn học sinh sử dụng AI phục vụ học tập.

Trước đó, giáo viên này từng được ghi nhận với giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh và danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, UBND tỉnh Tuyên Quang có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy về vụ phổ điểm môn Toán cao bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Sau phản ánh của báo chí và dư luận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn diện vụ việc theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó”.

Sở GD&ĐT Tuyên Quang được giao rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, từ coi thi, bảo quản đề, bài thi, chấm thi, nhập điểm đến quản lý dữ liệu. Hội đồng thi đã rút toàn bộ bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra dấu hiệu bất thường và đối chiếu học bạ các thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh dự thi môn Toán, trong đó 146 em đạt điểm 10, 150 em đạt từ 9 điểm trở lên.