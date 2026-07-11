Thống kê đáng chú ý trận Na Uy vs Anh: Haaland đấu Kane, Bellingham

(VTC News) -

Trận Na Uy vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam tại Hard Rock Stadium, Miami. Đây là trận tứ kết thứ ba của World Cup 2026. Đội thắng trong cặp đấu này gặp Argentina hoặc Thụy Sĩ ở bán kết. Dữ liệu thống kê trước trận giúp các mô hình máy tính đưa ra dự đoán tỷ lệ thắng trận Na Uy vs Anh theo hướng bất lợi cho Erling Haaland và đồng đội.

Thống kê đáng chú ý trận Na Uy vs Anh

Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup. Đội bóng của huấn luyện viên Stale Solbakken thắng 4 trong 5 trận tại World Cup 2026.

Na Uy mới thua 2 trong 10 trận World Cup gần nhất, với 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Tính trên mọi đấu trường, Na Uy mới thua 2 trong 21 trận gần nhất, thắng 16 và hòa 3.

Na Uy ghi 12 bàn tại World Cup 2026. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất của đội tuyển này trong một kỳ World Cup. Đội bóng của ông Solbakken mở tỷ số ở 4 trong 5 trận tại giải đấu năm nay.

Bellingham và Kane có phong độ ghi bàn rất tốt tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Na Uy ghi bàn và thủng lưới trong cả 5 trận đã đấu tại World Cup 2026. Hiệu số bàn thắng-bàn thua của họ là 12-9.

Erling Haaland ghi 7 bàn trong 4 lần ra sân đầu tiên ở World Cup. Tiền đạo của Na Uy dứt điểm 18 lần để có 7 bàn. Haaland ghi bàn trong 14 trận chính thức liên tiếp cho Na Uy, với tổng cộng 27 bàn trong chuỗi này. Chân sút này ghi 62 bàn sau 54 trận cho đội tuyển Na Uy. Anh ghi bàn vào lưới 27 đội tuyển khác nhau.

Đội tuyển Anh có lần thứ 11 vào tứ kết World Cup (chỉ kém Đức và Brazil). “Tam sư” thắng 7, hòa 2 và thua 1 trong 10 trận World Cup gần nhất. Tại giải năm nay, đội tuyển Anh Anh ghi 11 bàn.

Harry Kane có 14 bàn tại World Cup, là chân sút số một lịch sử đội tuyển Anh ở giải đấu này. Nếu ghi bàn trước Na Uy, Kane sẽ cân bằng kỷ lục của Gary Lineker về số trận World Cup liên tiếp ghi bàn cho đội tuyển Anh.

Jude Bellingham đã có 5 bàn tại World Cup, ngang Geoff Hurst (trong đó 4 bàn ghi ở World Cup 2026). Chỉ Harry Kane và Gary Lineker ghi nhiều bàn hơn Bellingham cho đội tuyển Anh ở World Cup.

Jordan Pickford có 17 lần ra sân tại World Cup, ngang Peter Shilton. Nếu thi đấu trước Na Uy, Pickford trở thành cầu thủ Anh có số trận World Cup nhiều nhất.

100% số trận của Na Uy tại World Cup 2026 vượt mốc 1,5 bàn. Tỷ lệ này của Anh là 80%. Na Uy có 100% số trận tại World Cup 2026 vượt mốc 2,5 bàn. Tỷ lệ này của Anh là 60%. Với mốc 3,5 bàn, Na Uy có 60% số trận vượt qua ngưỡng này trong khi Anh là 40%. Khả năng trận Na Uy vs Anh vượt mốc 2,5 bàn được ước tính là 60,7%.

Na Uy ghi bàn trong cả 2 hiệp ở 60% số trận tại World Cup 2026. Tỷ lệ này của Anh là 40%.

Na Uy và Anh cùng có tỷ lệ thủng lưới trong cả 2 hiệp là 20% tại World Cup 2026. 11 trong 12 trận gần nhất của Na Uy trên mọi đấu trường có bàn thắng cho cả 2 đội. 15 trận gần nhất của Na Uy có tổng cộng 59 bàn thắng.

Haaland chỉ kém Messi, Mbappe 1 bàn ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Lịch sử đối đầu Na Uy vs Anh

Na Uy và Anh từng gặp nhau 12 lần. Anh thắng 7 trận, Na Uy thắng 2 trận, còn lại là 3 trận hòa.

Na Uy bất bại trong 3 trận chính thức gần nhất gặp Anh, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Lần gần nhất là chiến thắng 2-0 của Na Uy ở vòng loại World Cup 1994, diễn ra tại Oslo tháng 6/1993.

Sau trận đấu năm 1993, hai đội gặp nhau 4 lần trong các trận giao hữu. Anh bất bại cả 4 trận, giữ sạch lưới cả 4 trận, gồm 2 trận hòa 0-0 và 2 chiến thắng 1-0.

Na Uy chưa thắng trận nào trong 6 lần gặp các đội châu Âu tại World Cup, hòa 2 và thua 4.

Anh chỉ thắng 1 trong 6 trận knock-out World Cup gần nhất trước các đội châu Âu. Đội tuyển Anh thua cả 3 trận gần nhất thuộc nhóm này.

Dự đoán Na Uy vs Anh

Dự đoán Na Uy - Anh: Đội nào thắng?

Siêu máy tính của Opta dự đoán tỷ lệ thắng của Anh là 50,4% số lần mô phỏng trước trận. Khả năng Na Uy thắng trong 90 phút là 25,1%. Tỷ lệ hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 24,6%.

Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, Anh vào bán kết trong 62,3% số lần mô phỏng. Tỷ lệ này của Na Uy là 37,7%.

Anh có lợi thế về kinh nghiệm ở vòng knock-out, chất lượng đội hình và số lượng phương án ghi bàn. Harry Kane, Jude Bellingham và Bukayo Saka giúp đội bóng của Thomas Tuchel có nhiều cách tiếp cận khung thành hơn. Tuy nhiên, Anh cũng không có nền tảng phòng ngự ổn định như Tây Ban Nha hay Pháp ở vòng tứ kết.

Na Uy có cơ sở để kéo trận đấu vào thế đôi công. Haaland ghi 7 bàn chỉ sau 4 trận, còn Odegaard giữ vai trò sáng tạo chính ở tuyến giữa. Việc Na Uy ghi bàn và thủng lưới trong cả 5 trận tại giải cho thấy trận đấu của họ thường có nhiều biến động về tỷ số.

Các chỉ số bàn thắng nghiêng về kịch bản có nhiều cơ hội. Na Uy có 100% số trận vượt mốc 2,5 bàn tại World Cup 2026, trong khi Anh đạt 60%. Dữ liệu cả hai đội ghi bàn cũng rất đáng chú ý, nhất là khi Na Uy có 11 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường xuất hiện bàn thắng cho cả hai phía.

Anh vẫn là đội có khả năng thắng cao hơn, nhưng chênh lệch không lớn. Na Uy có đủ hỏa lực để khiến trận đấu kéo dài hoặc buộc Anh phải thắng bằng khoảnh khắc của Kane, Bellingham hoặc các tình huống cố định.

Trận Na Uy vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 12/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Na Uy vs Anh.