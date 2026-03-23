Thi công nhanh - đo đạc chuẩn với máy đo khoảng cách laser từ THB Việt Nam

Các dòng máy đo khoảng cách laser đang được phân phối tại THB Việt Nam

Tại THB Việt Nam, khách hàng có thể dễ dàng chọn mua máy đo laser với nhiều phân khúc giá khác nhau, phù hợp với từng yêu cầu công việc và ngân sách đầu tư. Danh mục sản phẩm bao gồm các model cầm tay nhỏ gọn cho đo đạc trong công trình, các model dạng ống nhòm có khả năng đo xa ngoài trời lên tới khoảng 1.500m. Bên cạnh đó, đơn vị còn cung cấp phiên bản có camera hoặc không camera giúp người dùng linh hoạt lựa chọn tùy theo điều kiện sử dụng.

Bên cạnh sự đa dạng về kiểu dáng và tính năng, THB Việt Nam còn cung cấp đầy đủ các dòng máy đo khoảng cách laser tia xanh và tia đỏ. Trong đó, máy sử dụng tia xanh cho khả năng hiển thị gấp 4 lần tia đỏ, giúp đo chính xác trong môi trường ánh sáng mạnh hoặc ngoài trời với phạm vi đo phổ biến từ 0,05 m đến 80m hoặc 200m. Máy đo tia xanh phù hợp với các kỹ sư xây dựng, thợ lắp đặt nội thất hoặc kỹ thuật viên công trình,... Một số model nổi bật có thể kể đến như: Bosch GLM 50-23 G, SNDWAY SW-70G,...

Máy đo laser tia đỏ lại được sử dụng phổ biến hơn trong các công việc đo đạc trong nhà. Nhiều thiết bị có dải đo từ 0,05 m đến khoảng 40 m, đáp ứng tốt nhu cầu đo chiều dài phòng, khoảng cách tường, diện tích hoặc thể tích trong thi công nội thất. Với thao tác đơn giản, độ chính xác đạt ±1,5 đến ±2 mm, dòng máy này trở thành lựa chọn quen thuộc của thợ xây dựng, thợ điện nước, thợ thi công nội thất,... Bạn có thể tham khảo một số model bán chạy tại THB Việt Nam bao gồm: Bosch GLM 30-23, Bosch GLM 400 Professional, Leica Disto D2 New,...

Lý do máy đo khoảng cách tại THB Việt Nam được nhà thầu tin chọn

THB Việt Nam tạo được sự tin tưởng từ nhiều nhà thầu nhờ cung cấp máy đo khoảng cách laser chính hãng 100%. Doanh nghiệp phân phối các thiết bị đến từ nhiều thương hiệu uy tín như thước đo laser Bosch, Leica, Total Meter và SNDWAY. Mỗi sản phẩm đều đi kèm giấy tờ CO-CQ đầy đủ, giúp khách hàng yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như tiêu chuẩn chất lượng khi sử dụng tại công trình.

Bên cạnh đó, THB Việt Nam còn chú trọng xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng để đáp ứng nhiều nhu cầu đo đạc khác nhau. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các model với mức giá từ khoảng 500.000 đồng đến 16 triệu đồng, phù hợp từ nhu cầu đo cơ bản đến các công việc đo chuyên nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp thường xuyên triển khai chính sách ưu đãi khi mua số lượng lớn giúp nhà thầu tối ưu chi phí đầu tư thiết bị.

Song song với đó, kinh nghiệm hoạt động lâu năm cũng là yếu tố giúp THB Việt Nam tạo dựng uy tín trên thị trường. Với hơn 14 năm phát triển trong lĩnh vực thiết bị đo lường, doanh nghiệp sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn, luôn sẵn sàng tư vấn chi tiết để khách hàng lựa chọn được model phù hợp nhất với yêu cầu công việc và môi trường thi công.

Đặc biệt, khách hàng khi mua máy đo khoảng cách tại THB Việt Nam được đảm bảo bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Doanh nghiệp cũng áp dụng miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trong bán kính 5 km, giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí và thuận tiện hơn trong quá trình mua sắm thiết bị.

