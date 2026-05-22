TP.HCM khen thưởng 3 tác phẩm xuất sắc của Báo Điện tử VTC News

(VTC News) -

Chiều 22/5, TP.HCM tổ chức lễ trao thưởng, hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM trong quý I/2026.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Sau nhiều vòng tuyển chọn với hơn 300 tác phẩm dự thi, ban tổ chức chọn 70 tác phẩm để khen thưởng ở 6 thể loại, gồm: 15 tác phẩm nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn; 15 tác phẩm nhóm diễn đàn; 10 tác phẩm nhóm chính luận; 10 tác phẩm nhóm phóng sự ảnh; 10 tác phẩm nhóm tin ảnh và 10 tác phẩm nhóm báo chí đa phương tiện.

Trong đó, Báo Điện tử VTC News có 3 tác phẩm được khen thưởng gồm:

Tuyến bài Những công trình nghìn tỷ định hình hạ tầng TP.HCM của tác giả Lương Ý, thuộc thể loại phóng sự ảnh.

Loạt phóng sự Các làng nghề truyền thống của TP.HCM của tác giả Thy Huệ, thuộc thể loại phóng sự.

Tin bài Cách TP.HCM 'đánh thức' những khu đất vàng bị 'quây tôn' giữa lòng đô thị của tác giả Hà Linh, thuộc thể loại chính luận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, các tác phẩm được các cơ quan báo chí chọn lọc kỹ, có đầu tư trong quá trình tác nghiệp để gửi xét chọn. Một số tác phẩm có thể tiếp tục tham gia các giải báo chí khác.

Theo ông Hồi, việc khen thưởng không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp của đội ngũ phóng viên, nhà báo mà còn tạo động lực để những người làm báo tiếp tục phát huy thế mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Tác giả Lương Ý (thứ 2, từ trái qua) của Báo Điện tử VTC News nhận thư khen tác phẩm thể loại phóng sự ảnh.

“Nhiều tác phẩm nổi bật trong quý đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, lan tỏa hình ảnh một TP.HCM năng động, nghĩa tình, đổi mới và không ngừng vươn lên”, ông Hồi nhấn mạnh.

Ông đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, lan tỏa giá trị nhân văn, giới thiệu những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo và các sáng kiến góp phần thúc đẩy thành phố phát triển.

Định hướng tuyên truyền quý II/2026, ông Hồi lưu ý các cơ quan báo chí tập trung phản ánh các hoạt động lớn hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, tiến độ những dự án, công trình trọng điểm cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của TP.HCM. Đồng thời, tiếp tục đi sâu phân tích, hiến kế các giải pháp giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững.