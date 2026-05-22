Cháy lớn nhà xưởng mút xốp ở Đồng Nai

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ cháy nhà xưởng ở Đồng Nai

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 22/5, ngọn lửa bùng phát tại nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m² của Công ty B&T, chuyên sản xuất mút xốp EPS định hình, thùng xốp, màng PE Foam và ống gen điện lạnh, thuộc phường Phước Tân (TP Biên Hòa cũ).

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút và xốp nên lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng.

Tại hiện trường, mái tôn nhiều khu vực bị nhiệt làm biến dạng, khói lửa liên tục cuồn cuộn bốc cao. Người dân sinh sống gần khu vực cho biết chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã phát triển mạnh và có nguy cơ lan sang các nhà xưởng lân cận.

Xưởng mút xốp ở Đồng Nai bùng cháy, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Các mũi chữa cháy liên tục phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế đám cháy và ngăn lửa lan rộng.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 14h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên nhiều tài sản, nguyên vật liệu bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi.

Được biết, Công ty B&T thành lập năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ mút xốp phục vụ công nghiệp và dân dụng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hôm 10/5, tại địa bàn Đồng Nai cũng xảy ra vụ cháy lớn tại khu sản xuất của Công ty TNHH Uniwin Việt Nam, chuyên dệt may, nằm trong KCN Nhơn Trạch 6, xã Phước An.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 10/5, ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong nhà xưởng. Bảo vệ cùng công nhân đã nhanh chóng sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy nhưng không thành công.

Do bên trong chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như vải cùng máy móc ngành dệt, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m². Cột khói đen bốc cao, nhiều khu vực cách xa nhiều km vẫn có thể quan sát được.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản, máy móc cùng khu nhà xưởng và nhà điều hành rộng hàng nghìn m² của công ty bị lửa thiêu rụi.