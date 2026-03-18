Giới trẻ thích thú kiến trúc châu Âu tại trụ sở tạm Nhà Văn hóa Thanh niên

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM chia sẻ về trụ sở mới.
Từ ngày 14/3, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM chính thức chuyển sang hoạt động tại trụ sở tạm thời cách địa điểm cũ khoảng 400 m. Đây là bước chuyển tiếp trong bối cảnh công trình mới đang được triển khai xây dựng với quy mô lớn.
Theo kế hoạch, dự án Nhà Văn hóa Thanh niên mới được đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất hơn 13.300 m², gồm tòa nhà 25 tầng cao hơn 84 m, tổng diện tích sàn trên 93.500 m². Công trình khởi công từ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trụ sở mới tại số 21 Phạm Ngọc Thạch có diện tích khoảng 5.000 m², nằm gần khu vực Hồ Con Rùa. Trụ sở tạm thời của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM là một biệt thự cổ điển mang đậm kiến trúc Pháp, nổi bật với vẻ đẹp châu Âu.
Công trình là một biệt thự cổ với kiến trúc châu Âu đặc trưng, gồm một trệt, một lầu, mái ngói đỏ dốc lớn, tạo cảm giác cổ kính và trang nhã.
Điểm nhấn của tòa nhà là hai tháp với các góc bo tròn vươn cao, kết hợp mái chóp nhọn, gợi hình ảnh những công trình mang phong cách lâu đài.
Bao quanh khuôn viên là hệ thống cây xanh lâu năm, tạo nên không gian thoáng đãng, mát mẻ.
Nguyễn Hoàng Phương Nghi (ngụ xã Nhà Bè) cho biết trụ sở tạm của Nhà Văn hóa Thanh niên gây ấn tượng mạnh với kiến trúc nhà cổ mang phong cách châu Âu, tạo cảm giác hoài niệm giữa lòng đô thị hiện đại. “Không gian nơi đây được bao phủ bởi nhiều cây xanh lâu năm, mang lại sự thoáng đãng, mát mẻ, phù hợp để các bạn trẻ đến tham quan, tìm hiểu giá trị văn hóa, đồng thời chụp hình, vui chơi và trải nghiệm”.
Trong khi đó, chị Nguyễn Huế nhìn nhận trụ sở mới không chỉ nổi bật bởi kiến trúc cổ kính mà còn sở hữu không gian yên tĩnh hiếm có. Với chị, đây là nơi thích hợp để làm việc, thư giãn hay dành thời gian nhâm nhi cà phê, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.
Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, điều khiến đơn vị băn khoăn nhất khi di dời không phải là việc thay đổi địa điểm, mà là làm sao để duy trì hoạt động liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp.
Yêu cầu đặt ra ngay từ đầu là phải tìm được một nơi đủ gần trụ sở cũ. Không chỉ để thuận tiện tổ chức hoạt động, mà còn để đảm bảo khả năng theo dõi, tương tác với quá trình xây dựng công trình mới. “Chúng tôi vừa phải duy trì nhiệm vụ, vừa phải theo sát công trình. Vì vậy, vị trí mới buộc phải nằm trong bán kính phù hợp”, ông Phúc cho biết.
Nhà Văn hóa Thanh niên vận hành như một tổ hợp đa chức năng với ba nhóm hoạt động chính: biểu diễn nghệ thuật - giải trí cộng đồng; các chương trình gắn với khởi nghiệp sáng tạo và hệ thống đào tạo kỹ năng. Tuy nhiên khi chuyển sang địa điểm mới, không phải tất cả đều có thể duy trì.
Ông Phúc thẳng thắn thừa nhận, đơn vị buộc phải “chọn lọc” để giữ lại phần cốt lõi nhất. Trong đó, mảng đào tạo bao gồm kỹ năng, ngoại ngữ - được xác định là “xương sống” vì phù hợp với không gian mới mang tính học thuật.
Dù đối mặt nhiều hạn chế, trụ sở mới vẫn mang lại những thuận lợi nhất định. Theo ông Phúc, việc được bố trí trong một công trình kiến trúc cổ, có giá trị bảo tồn, là điều “rất may mắn”. Không gian này không chỉ đáp ứng nhu cầu hoạt động trước mắt, mà còn mở ra cơ hội phát triển các chương trình gắn với trải nghiệm văn hóa, giáo dục thẩm mỹ.
Đáng chú ý, trong khuôn viên còn có hệ thống cây xanh, trong đó có nhiều loại cây cần được kiểm kê, đánh giá để bảo tồn. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên giá trị riêng cho địa điểm mới. Tuy vậy, thông tin về lịch sử công trình vẫn chưa được xác định đầy đủ. Theo ông Phúc đơn vị đang tiếp tục tìm kiếm các tư liệu khoa học có kiểm chứng để có thể cung cấp chính xác cho công chúng.
