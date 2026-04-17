Thái Nguyên: Cây bật gốc trong mưa dông, đè chết người phụ nữ bán xôi

Thái Nguyên, Bắc Ninh mưa lớn, trời tối sầm giữa ban ngày

Sáng 17/4, lãnh đạo xã Đại Phúc (Thái Nguyên) cho biết, trận mưa lớn kèm gió giật mạnh làm một cây xanh bật gốc, đè trúng người phụ nữ bán xôi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, xử lý sự cố.

Cùng thời điểm, mưa lớn kèm sấm sét dữ dội trút xuống nhiều phường trung tâm ở Thái Nguyên như Phan Đình Phùng, Quan Triều, Tích Lương... khiến nhiều khu vực ngập sâu.

Đáng chú ý, bầu trời tối sầm như ban đêm dù đang giờ cao điểm buổi sáng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Hệ thống đèn đường và đèn xe cá nhân đều phải bật sáng để đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ cây đổ khiến người phụ nữ tử vong. (Ảnh: B.T.N).

Nhiều người dân bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết. "Tôi đang chuẩn bị đưa con đi học thì trời tối sầm lại rồi mưa đổ xuống xối xả. Sấm sét rất lớn khiến việc di chuyển bằng xe máy cực kỳ nguy hiểm", chị Minh, sinh sống tại phường Phan Đình Phùng, chia sẻ.

Trận mưa kéo dài khiến hệ thống thoát nước tại một số khu vực bị quá tải. Ghi nhận thực tế tại các phường Quan Triều, Tích Lương, Quyết Thắng và khu vực trung tâm hành chính, nước đã tràn lên vỉa hè, ngập sâu 20-40cm, có nơi ngập đến nửa bánh xe.

Bầu trời Thái Nguyên lúc 7h ngày 17/4, đèn đường phải bật sáng như ban đêm.

Đường phố Thái Nguyên ngập sâu sau cơn mưa.

Tại tỉnh Bắc Ninh, khoảng 8h cùng ngày, người dân cũng ngỡ ngàng khi bầu trời bỗng tối sầm như mực. Ngay sau đó, những đợt mưa lớn bắt đầu trút xuống các phường trung tâm như Kinh Bắc, Võ Cường, Hạp Lĩnh... khiến việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

"Đang đi trên đường mà tôi cứ ngỡ đồng hồ mình chạy sai, trời tối đến mức không bật đèn pha là không thể thấy đường đi", anh Nguyễn Văn Toản, tài xế taxi, nói.

Bầu trời phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh lúc 8h30 ngày 17/4.

Gần 9h cùng ngày, khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện mưa dông kèm gió mạnh, nhiệt độ ngoài trời giảm nhanh.

Chỉ trong thời gian ngắn, bầu trời từ trạng thái sáng chuyển sang tối rõ rệt, tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt, nhiều gia đình phải bật đèn điện để sinh hoạt.

Trời Hà Nội đột ngột tối sầm lúc 8h40 ngày 17/4. (Ảnh: Viên Minh)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 17/4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Từ 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát. Ngoài ra, chiều tối và tối 17/4, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa dao động 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Mưa dông có nguy cơ kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hôm nay, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, tuy nhiên, cường độ không còn gay gắt như những ngày trước đó, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.