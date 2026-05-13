Thái Lan, Indonesia, Myanmar hết cơ hội, chỉ còn U17 Việt Nam tranh vé World Cup

(VTC News) -

Bóng đá Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt tại giải U17 châu Á 2026 gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Myanmar. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn U17 Việt Nam tiếp tục cuộc cạnh tranh suất đi tiếp và tham dự World Cup U17. Đại diện của bóng đá Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp UAE lúc 0h ngày 14/5.

Ở lượt trận cuối bảng B, U17 Indonesia buộc phải giành ít nhất 1 điểm trước Nhật Bản để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đội tuyển xứ vạn đảo không thể làm nên bất ngờ trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải đấu.

Các cầu thủ trẻ Indonesia thất bại với tỷ số 1-3 trước U17 Nhật Bản. Điều cay đắng đối với U17 Indonesia là họ bằng điểm với 2 đối thủ trong bảng đấu là U17 Trung Quốc và U17 Qatar (3 điểm). Tuy nhiên, đội bóng Đông Nam Á đứng cuối cùng do kém chỉ số phụ (kết quả đối đầu bất lợi nhất).

U17 Thái Lan và U17 Myanmar hết hy vọng dự World Cup U17. (Ảnh: FAT)

Việc U17 Qatar thua U17 Trung Quốc và không vượt qua vòng bảng cũng khiến U17 Thái Lan, U17 Myanmar hết hy vọng tranh suất dự World Cup U17. Do đã chắc chắn bị loại từ lượt thứ hai, 2 đội bóng này chỉ có thể cạnh tranh "vé vớt" đến giải thế giới nếu U17 Qatar vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á bị loại khỏi giải châu Á trước tứ kết, đồng nghĩa với việc không còn suất dự World Cup dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, U17 Thái Lan lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn để cầm hòa U17 Myanmar với tỷ số 2-2. Kết thúc vòng đấu cuối cùng ở bảng A, U17 Thái Lan và U17 Myanmar đều giành được 1 điểm sau ba trận. Tuy nhiên, “Voi chiến” đứng xếp vì sở hữu hiệu số bàn thắng - bàn thua nhỉnh hơn.

U17 Việt Nam và U17 UAE đối đầu ở lượt trận thứ 3 của bảng C lúc 0h ngày 14/5 (giờ Việt Nam). U17 Việt Nam bước vào lượt trận quyết định ở vòng bảng với quyền tự quyết trong tay. Dù nhận thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc, chiến thắng trước U17 Yemen trong trận ra quân vẫn giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giữ vị trí nhì bảng C.

Dù không được đánh giá cao như U17 Hàn Quốc, U17 UAE vẫn là đối thủ đáng gờm nhờ nền tảng thể lực và lối chơi giàu sức mạnh. Đại diện Tây Á đặc biệt nguy hiểm trong các pha tranh chấp tay đôi và những tình huống phản công tốc độ. Vì vậy, U17 Việt Nam cần duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút và giữ vững tinh thần để bảo toàn ngôi nhì bảng, từ đó nuôi hy vọng đi tiếp.