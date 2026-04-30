Taxi hàng không thử nghiệm tại New York, kết nối với sân bay trong 10 phút

Thử nghiệm dòng taxi hàng không tại New York. (Video: Reuters)

Công ty Joby Aviation đang triển khai chuỗi bay thử kéo dài một tuần cho dịch vụ taxi bay giữa hai điểm tại thành phố New York (Mỹ), khi doanh nghiệp tiến gần hơn tới việc được cấp phép vận hành thương mại dòng máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL).

Ngày 27/4, một máy bay của Joby đã cất cánh từ sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) và hạ cánh tại mạng lưới bãi đáp trực thăng hiện hữu của thành phố. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều chuyến bay trong tuần này.

Taxi bay đi qua khu vực tượng Nữ thần Tự do. (Ảnh: Reuters)

Các chuyến bay thử nằm trong chương trình thí điểm do Cục Hàng không Liên bang (FAA) công bố từ tháng 9/2025.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển nhanh và thân thiện môi trường tại đô thị tăng cao, các hãng taxi bay đang chạy đua xin cấp phép và thương mại hóa eVTOL. Loại phương tiện này có thể cất hạ cánh thẳng đứng, đưa đón hành khách tới sân bay hoặc di chuyển quãng ngắn trong nội đô, giúp rút ngắn thời gian so với giao thông đường bộ.

Joby đặt mục tiêu kết nối khu Lower Manhattan và Midtown với sân bay JFK trong chưa đầy 10 phút, thay vì hơn một giờ nếu đi bằng ô tô trong giờ cao điểm. Công ty cho biết đang đạt tiến triển ở giai đoạn cuối của quá trình chứng nhận với FAA, sau khi hoàn tất chuyến bay của mẫu máy bay đạt tiêu chuẩn - bước quan trọng trước khi cơ quan này tiến hành các thử nghiệm tiếp theo.

Taxi bay cất cánh từ sân bay quốc tế John F. Kennedy. (Ảnh: Reuters)

Theo Joby, chiến dịch tại New York - sau loạt bay thử trước đó ở khu vực Vịnh San Francisco - nhằm đưa máy bay vào các tuyến bay và môi trường vận hành thực tế tại một trong những đô thị sôi động nhất thế giới, qua đó kiểm chứng độ ồn và hiệu suất, những yếu tố then chốt để mở đường cho thị trường gọi xe trên không trong tương lai.

Nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc và UAE cũng đang tăng tốc triển khai loại hình này, với kỳ vọng có thể chở khách trả phí ngay trong thời gian tới.