Thị trường ô tô Việt Nam bứt phá mạnh mẽ nhờ xe điện

Theo báo cáo Autofacts của PwC tháng 3/2026, tổng thị trường ô tô nhóm ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) chỉ tăng nhẹ 1,9% trong năm 2025, nhưng Việt Nam lại ghi nhận mức tăng vượt trội 20,3%.

Động lực tăng trưởng được nhận định đến từ sự cải thiện thu nhập, nhu cầu sở hữu xe cá nhân gia tăng và sự mở rộng của các dòng xe mới, đặc biệt ở phân khúc xe điện giá tiếp cận.

Mức tăng trưởng và doanh số qua từng năm của thị trường ô tô ASEAN-6 (đơn vị: nghìn xe). (Nguồn: PwC)

Tỷ lệ xe điện và xe hybrid tại ASEAN-6 đã tăng gấp đôi trong năm 2025, đạt trung bình 26%, nhờ mức tăng trưởng mạnh ở tất cả các thị trường.

Tại Việt Nam, PwC nhận định hãng xe điện VinFast tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường năm 2025 với mức tăng thêm khoảng 88.000 xe so với năm liền trước. Các mẫu xe VF3 và VF5, có mức giá từ 12.000 - 22.000 USD, thường xuyên dẫn đầu thị trường. Bên cạnh đó, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ hiện đang góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Với mức tăng trưởng cao, Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành thị trường trọng điểm trong khu vực. Tuy vậy, áp lực chi phí, cạnh tranh gia tăng và yêu cầu chuyển đổi công nghệ sẽ là những yếu tố quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, khu vực ASEAN cũng chứng kiến sự thay đổi mạnh về cạnh tranh, khi các hãng xe Trung Quốc gia tăng thị phần nhanh chóng, từ 3% năm 2023 lên 11% năm 2025.

PwC nhận định ngành ô tô toàn cầu sẽ tiếp tục biến động trong ngắn hạn do rủi ro địa chính trị, chi phí và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn vẫn xoay quanh điện hóa, số hóa và mở rộng nền tảng đa năng.

Trong tháng 2/2026, doanh số ô tô du lịch toàn cầu giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, đạt 5,4 triệu xe. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc khi doanh số lao dốc 34%, xuống dưới 1 triệu xe, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2022, một phần do số ngày bán hàng giảm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các dự báo trung hạn cho thấy xu hướng đình trệ khi giá nguyên liệu và chi phí sản xuất tiếp tục neo cao.

Giá các nguyên liệu quan trọng cho sản xuất ô tô và pin xe điện tiếp tục tăng mạnh trong quý đầu tiên của năm. Cụ thể, giá lithium tăng 33%, cobalt tăng 13%, nickel tăng 7% so với cuối năm 2025 .

Cùng với đó, xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu tăng mạnh, có thời điểm vượt 100 USD/thùng, trong khi chi phí vận tải container toàn cầu tăng thêm 13%. Những yếu tố này đang tạo áp lực lớn lên giá xe và biên lợi nhuận của các hãng sản xuất.