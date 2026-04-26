Ô tô Trung Quốc chiếm ưu thế trên thị trường xe nhập khẩu quý I/2026

Số liệu thống kê về tình hình nhập khẩu xe hơi nguyên chiếc vào Việt Nam trong ba tháng đầu năm 2026 cho thấy những thay đổi đáng kể về nguồn gốc xuất xứ. Trong khi Indonesia vẫn duy trì vị thế dẫn đầu, sự bứt phá của các dòng xe đến từ Trung Quốc đã đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng các quốc gia cung ứng xe lớn nhất cho thị trường Việt.

Các dòng ô tô Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều tại thị trường trong nước với mức giá cạnh tranh.

Cụ thể, lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 17.168 chiếc, tăng trưởng tới 74,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong số các thị trường xuất khẩu xe vào Việt Nam. Ngược lại, xe nhập khẩu từ Thái Lan ghi nhận sự sụt giảm 18,7%, xuống còn 13.077 chiếc. Sự hoán đổi vị trí này phản ánh xu hướng chuyển dịch rõ rệt của thị trường trong nước.

Các hãng xe lớn như Honda hay Mazda đã đẩy mạnh việc lắp ráp trong nước cho các dòng xe chủ lực thay vì nhập khẩu từ Thái Lan. Bên cạnh đó, việc một số nhà sản xuất đóng cửa nhà máy tại Thái Lan để chuyển hướng nhập khẩu từ các thị trường khác cũng góp phần làm giảm sản lượng từ quốc gia này.

Người tiêu dùng Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn ở phân khúc xe phổ thông nhờ làn sóng xe nhập khẩu mới.

Ở chiều ngược lại, làn sóng xe Trung Quốc tràn vào Việt Nam chủ yếu nhờ sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu mới và các dòng xe điện (xe chạy năng lượng điện) đang dần tiếp cận người tiêu dùng. Các thương hiệu như BYD, MG, Lynk & Co hay GAC liên tục ra mắt sản phẩm mới với mức giá cạnh tranh. Ngoài ra, việc một số hãng xe châu Âu chuyển sang nhập khẩu các dòng xe sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc để phân phối tại Việt Nam cũng đóng góp đáng kể vào con số tăng trưởng này.

Mặc dù lượng xe từ Trung Quốc tăng vọt, Indonesia vẫn là quốc gia xuất khẩu nhiều ô tô nhất sang Việt Nam với 23.402 chiếc trong quý I, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Đa số xe nhập khẩu từ Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan vẫn tập trung ở phân khúc phổ thông. Mức giá trung bình của mỗi chiếc xe nhập khẩu trong giai đoạn này ước tính khoảng 23.748 USD (khoảng 600 triệu đồng).

Dự báo trong các quý tiếp theo của năm 2026, cuộc đua giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước sẽ còn diễn biến phức tạp khi nhiều hãng xe Trung Quốc có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ngay tại Việt Nam. Điều này không chỉ thay đổi cục diện thị trường mà còn mang lại nhiều lựa chọn đa dạng hơn cho khách hàng trong nước.