Tăng 8% lương hưu và trợ cấp từ 1/7

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 162/2026 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với tất cả các nhóm thụ hưởng.

Nhóm này gồm: người hưởng lương hưu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; cùng một số nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác.

Người dân nhận lương hưu hằng tháng.

Nghị định nêu rõ, nhóm người nghỉ hưu trước năm 1/1/1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Cụ thể là tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Nội vụ, khi tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, tổng kinh phí tăng thêm so với năm 2025 dự kiến là 10.773 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước đảm bảo là 2.013 tỷ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo là 8.760 tỷ đồng.

Theo lộ trình, năm 2026 tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ, kéo theo điều kiện hưởng lương hưu cũng tăng tương ứng. Từ 1/7/2025, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Thống kê đến tháng 7/2025, khoảng 2,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng ở mức 3-10 triệu đồng, chiếm 80% tổng số người hưởng. Lương hưu bình quân từ ngân sách Nhà nước khoảng 5,7 triệu đồng mỗi tháng, trợ cấp hằng tháng khoảng 2,2-2,5 triệu đồng. Mức lương hưu bình quân từ Quỹ Bảo hiểm xã hội đạt 6,7 triệu đồng, trong khi cán bộ cấp xã hưởng trung bình khoảng 2,7 triệu đồng mỗi tháng.