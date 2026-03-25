Tạm giữ thanh niên chặn đầu xe taxi rồi đập phá ở Lâm Đồng

Công an phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ Lê Hoàng Thư (22 tuổi, quê TP Cần Thơ, tạm trú tại phường B’Lao) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Lê Hoàng Thư bị công an tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp sau khi cầm gậy đập phá xe taxi giữa đường trước sự bàng hoàng của nhiều người.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Thư xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị N.T.T.M (18 tuổi, trú phường B’Lao).

Sau đó, chị M gọi taxi để về nhà mẹ đẻ. Lúc này, xe taxi biển kiểm soát 49H-054.53 do anh Nguyễn Thanh Long (26 tuổi, trú phường 3 Bảo Lộc) điều khiển đến đón chị M.

Thấy vợ lên xe taxi rời đi, Thư điều khiển ô tô biển kiểm soát 83A-146.65 đuổi theo xe taxi trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM.

Khi đến khu vực ngã ba Đại Bình, Thư vượt lên, ép xe taxi dừng giữa đường rồi sau đó xuống xe dùng gậy sắt đập phá xe taxi.

Vụ việc khiến xe taxi bị vỡ 5 tấm kính, gồm kính chắn gió phía trước, kính hai bên, kính phía sau và kính phụ phía trước.

Toàn bộ vụ việc đã được người đi đường quay lại. Cộng đồng mạng tỏ ra bất bình và lo sợ trước hành động hung hăng của Thư.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an phường B’Lao điều tra, làm rõ vụ việc.

Do nam thanh niên này có biểu hiện manh động, cầm hung khí nên người dân không dám can ngăn.