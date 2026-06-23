Tạm giữ 6 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng ở Hải Phòng

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

6 nghi phạm gồm: Nguyễn Đức Tùng (SN 1988), Nguyễn Anh Duy (SN 2000, cùng trú tại phường Đông Hải, Hải Phòng); Phạm Văn Trường (SN 1996, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng); Huỳnh Công Tuấn Anh (SN 1996, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng); Phạm Trung Hiếu (SN 1994, trú tại phường Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Tùng Linh (SN 1990, trú tại phường An Biên, Hải Phòng).

Qua điều tra cơ quan công an xác định, hàng ngày các "con bạc" tham gia cá độ trong đường dây của Nguyễn Đức Tùng; Nguyễn Anh Duy với số tiền khoảng hơn 1 tỷ/ngày. Tổng số tiền các nghi phạm sử dụng để tham gia cá cược bóng đá đến nay lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật và mở rộng điều tra vụ án.

Cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Nhiều người do hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng đã tham gia cá cược, dẫn đến thua lỗ, nợ nần, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Do đó, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, hiểu rõ tác hại của cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc trực tuyến; Không tham gia cá cược, không tiếp tay cho các hoạt động tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; Kịp thời tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá đến cơ quan công an nơi gần nhất.