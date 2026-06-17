Tài tử 'Hoàng hậu Ki' tới Việt Nam

Mới đây, diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook xác nhận sẽ tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7.

Theo ban tổ chức, Ji Chang Wook sẽ góp mặt tại sự kiện và dự kiến xuất hiện trong lễ khai mạc, thảm đỏ cũng như một số hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phim. Sự tham gia của nam diễn viên thu hút chú ý nhờ mức độ nhận diện rộng tại thị trường châu Á.

Ngoài ra, Ji Chang Wook cũng sẽ tham gia Đêm Điện ảnh Hàn Quốc diễn ra tối 29/6, cùng một số nghệ sĩ và nhà làm phim quốc tế. Đây là một trong những hoạt động giao lưu trong khuôn khổ DANAFF IV, nhằm thúc đẩy kết nối điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ji Chang Wook nổi tiếng nhờ vai diễn trong Hoàng hậu Ki. Ảnh: BTC.

Ji Chang Wook sinh năm 1987, là diễn viên Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Anh được chú ý từ phim Smile Again, sau đó tạo dấu ấn lớn với vai hoàng đế Ta Hwan trong Hoàng hậu Ki (2013). Sau thành công này, Ji Chang Wook tham gia nhiều phim truyền hình như Healer (2014), The K2 (2016), Suspicious Partner (2017), Lovestruck in the City (2020) và The Sound of Magic (2022).

Gần đây, Ji Chang Wook góp mặt trong dự án điện ảnh như Colony - bộ phim đang gây sốt toàn châu Á, trong đó có Việt Nam.

DANAFF IV diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7, do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức.

Bên cạnh hai hạng mục tranh giải chính gồm Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi, DANAFF IV còn giới thiệu các chương trình tuyển chọn như Toàn cảnh điện ảnh châu Á, Điện ảnh Việt Nam hôm nay, cùng những chương trình đặc biệt như Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ và Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới.