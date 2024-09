Sao Kpop 1/9: BlackPink lập kỷ lục, phim cổ trang của Ji Chang Wook bị chỉ trích

(VTC News) -

"Kill this love" của BlackPink vượt mốc 2 tỷ lượt xem

YG Entertainment thông báo video âm nhạc Kill this love của BlackPink đã vượt qua mốc 2 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Đây là một cột mốc lịch sử, đánh dấu 5 năm 5 tháng kể từ ngày MV được ra mắt vào ngày 5/4/2019.

BlackPink lập kỷ lục mới.

Sức hút của ca khúc này vẫn không hề giảm sút, tiếp tục làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Thành tích ấn tượng này đã đưa BlackPink trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên và là nghệ sĩ châu Á duy nhất sở hữu hai MV đạt con số khổng lồ này.

Với hơn 94,7 triệu người đăng ký, kênh YouTube của BlackPink hiện là kênh của một nghệ sĩ cá nhân hoặc nhóm nhạc có lượng người theo dõi cao nhất thế giới. Kỷ lục MV "Kill This Love" với 2 tỷ lượt xem chính là một minh chứng rõ ràng. Tổng lượt xem trên kênh đã vượt quá 36,7 tỷ, một con số đáng kinh ngạc khẳng định vị thế số một của Blackpink trên nền tảng chia sẻ video lớn nhất hành tinh.

Phim cổ trang của Ji Chang Wook ngập tràn cảnh nóng

Ra mắt với sự mong đợi lớn, bộ phim cổ trang Queen Woo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Lấy bối cảnh vương quốc Goguryeo đầy sóng gió, bộ phim đưa khán giả vào một cuộc tranh giành quyền lực đầy kịch tính. Hoàng hậu Woo Hee, với vẻ đẹp sắc sảo và trí thông minh hơn người, trở thành mục tiêu của những âm mưu thâm hiểm.

Tuy nhiên, bên cạnh những cuộc đấu tranh chính trị, phim còn gây chú ý với những cảnh quay nóng bỏng, táo bạo, đẩy câu chuyện lên đến cao trào. Hình ảnh các cung nữ hầu hạ vua Go Nam Mu trong tập đầu đã trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận sôi nổi. Sang đến tập 2, Ji Chang Wook tiếp tục có cảnh thân mật với nhân vật hoàng hậu Woo Hee của Jeon Jong Seo và Woo Sun (Jung Yu Mi)....

Phim của Ji Chang Wook bị chỉ trích vì ngập tràn cảnh nóng.

Ten Asia đã thẳng thắn chỉ trích Queen Woo vì việc lạm dụng các cảnh nóng để câu khách thay vì tập trung vào việc xây dựng cốt truyện chính. Khán giả cũng đồng loạt lên tiếng phản đối những cảnh quay hở hang, cho rằng chúng quá mức cần thiết, bất chấp việc phim đã được dán nhãn 19+.

Ngay từ khi chưa lên sóng, Queen Woo đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi trang phục của các nhân vật bị cho là không phù hợp với bối cảnh lịch sử Goguryeo. Nhiều khán giả nhận thấy rõ sự tương đồng giữa trang phục trong phim với phong cách thời trang của Trung Quốc, gây nên những tranh cãi về tính xác thực của bộ phim.

Lee Jong Suk ủng hộ Suzy, Kim Woo Bin

Nam diễn viên Lee Jong Suk vừa gửi xe cà phê ủng hộ đoàn làm phim All the love you wish for do Suzy và Kim Woo Bin đóng chính.

Cặp đôi Suzy, Kim Woo Bin chia sẻ hình ảnh vui vẻ tạo dáng, check-in trước món quà của Lee Jong Suk. Cả hai đăng tải hình ảnh lên mạng với dòng chú thích: "Cảm ơn Nam Soon" và "Cảm ơn anh, Jae Chan".

Suzy, Kim Woo Bin vui vẻ check-in cùng xe cà phê mà Lee Jong Suk tặng.

Nam Soon là nhân vật mà Lee Jong Suk đóng trong bộ phim School 2013 cùng với Kim Woo Bin. Còn Jae Chan là nhân vật của Lee Jong Suk trong bộ phim truyền hình năm 2017 While you were sleeping cùng Suzy.

Trong khi đó, All the love you wish với sự tham gia của Suzy, Kim Woo Bin, Ahn Eun Jin... là một bộ phim lãng mạn giả tưởng được viết bởi biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook. Việc quay phim dự kiến kết thúc vào tháng 10 năm nay.