Thời thơ ấu của Ji Chang Wook: Cha mất sớm, làm bốc vác, phụ mẹ bán hàng

(VTC News) -

Là một trong những nam thần đình đám của màn ảnh Hàn Quốc, Ji Chang Wook sở hữu ngoại hình điển trai, sự nghiệp thành công và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau hình ảnh lịch lãm ấy là một tuổi thơ nhiều thiếu thốn và từng nhiều lần rơi vào khủng hoảng vì áp lực tiền bạc.

Mất cha từ năm lớp 5, lớn lên khó khăn

Ji Chang Wook sinh ngày 5/7/1987 tại thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Anh là một trong những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hallyu. Anh tốt nghiệp khoa Sân khấu và Điện ảnh, Đại học Dankook, nhưng con đường đến với nghệ thuật của nam diễn viên chưa bao giờ trải đầy hoa hồng.

Ji Chang Wook có tuổi thơ cơ cực, cha mất sớm, mẹ một mình gồng gánh nuôi con.

Ji Chang Wook từng nhiều lần chia sẻ rằng biến cố lớn nhất cuộc đời anh là việc cha qua đời khi anh còn học tiểu học, để lại mẹ một mình gồng gánh nuôi con. Sự mất mát ấy khiến cậu bé Ji Chang Wook sớm nhận ra cuộc sống không hề màu hồng.

"Tôi lớn lên cùng mẹ đơn thân. Cha mất từ khi tôi còn nhỏ. Tôi cảm thấy mất mát rất lớn và sớm nhận ra cuộc sống không hề dễ dàng. Nhìn lại tuổi thơ, tôi nghĩ mình từng có dấu hiệu trầm cảm. May mắn là tình yêu của mẹ đã giúp tôi vượt qua tất cả", nam diễn viên chia sẻ.

Theo Ji Chang Wook, gia đình anh không khá giả. Có thời điểm, áp lực tiền bạc và chuyện học hành khiến anh căng thẳng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Tôi từng rất lo lắng vì tiền bạc. Thời đi học, tôi chịu nhiều áp lực về điểm số và việc học", anh nói.

Trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng năm 2024, nam diễn viên kể rằng mẹ anh đã mở quán thịt nướng rồi quán canh cá cay nhỏ để nuôi con.

"Mỗi khi quán đông khách, tôi đều phụ mẹ. Việc rửa vỉ nướng ở quán thịt nướng là cực nhất, còn ở quán canh cá thì đáng sợ nhất là vệ sinh bể cá", anh nhớ lại.

Để có tiền đóng học phí, Ji Chang Wook từng làm đủ nghề, từ phục vụ quán cà phê, quán ăn đến bốc xếp hàng hóa.

"Tôi và mẹ từng không đủ tiền đóng học phí. Công việc được trả lương cao nhất tôi từng làm là bốc vác. Khi ấy, mục tiêu duy nhất của tôi là để mẹ không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa", anh chia sẻ.

Từng bị phản đối theo nghề diễn, nỗ lực thành ngôi sao Hallyu

Sau khi cha qua đời, Ji Chang Wook gần như không bao giờ khiến mẹ phải phiền lòng. Anh học rất giỏi, nhiều năm liền nằm trong nhóm học sinh có thành tích cao nhất lớp.

Chính vì vậy, mẹ anh luôn mong con trai lựa chọn một ngành học ổn định để sau này có công việc văn phòng.

Thế nhưng đến năm cuối trung học, Ji Chang Wook lại bất ngờ quyết định thi vào khoa Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Dankook.

Mẹ từng phản đối nam tài tử theo diễn xuất.

Quyết định ấy từng khiến hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn. Bà cho rằng con trai vốn hướng nội, ngại tiếp xúc với người lạ nên không phù hợp với nghề diễn viên. Có thời gian, hai mẹ con gần như "chiến tranh lạnh" vì lựa chọn này.

Để chứng minh quyết tâm, Ji Chang Wook âm thầm đi làm thêm, tự kiếm tiền học các lớp diễn xuất trước kỳ thi năng khiếu. Chỉ sau vài tháng luyện tập, anh đã thi đỗ vào Đại học Dankook.

Ji Chang Wook bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 với các phim ngắn và sân khấu nhạc kịch. Đến năm 2008, anh chính thức ra mắt màn ảnh qua phim điện ảnh độc lập Sleeping Beauty, sau đó xuất hiện trong các phim truyền hình You Stole My Heart và My Too Perfect Sons.

Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 2010 với vai nam chính trong Smile Again (Cười lên Dong Hae). Bộ phim đạt tỷ suất người xem cao, giúp Ji Chang Wook giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại KBS Drama Awards và trở thành gương mặt sáng giá của màn ảnh Hàn.

Ji Chang Wook tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026.

Những năm tiếp theo, anh liên tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Warrior Baek Dong-soo, Bachelor's Vegetable Store, Empress Ki, Healer, The K2, Suspicious Partner, Melting Me Softly, Backstreet Rookie, Lovestruck in the City, The Sound of Magic, If You Wish Upon Me, The Worst of Evil, Welcome to Samdal-ri, Queen Woo và gần đây là Gangnam B-Side.

Không chỉ thành công trên truyền hình, Ji Chang Wook còn tham gia nhiều phim điện ảnh như Death Bell 2, Fabricated City, Hard Hit, Revolver, đồng thời hoạt động tích cực ở lĩnh vực nhạc kịch và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc dành cho người hâm mộ tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thành công nhưng vẫn chọn sống cùng mẹ

Dù đã trở thành ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc với khối tài sản đáng ngưỡng mộ, nam diễn viên cho biết anh vẫn sống chung với mẹ cho đến hiện tại.

Trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng năm 2024, Ji Chang Wook kể rằng sau khi cha mất, mẹ anh đã làm đủ nghề để nuôi con, từ mở quán thịt nướng đến quán canh cá cay nhỏ trong khu phố. Chính vì chứng kiến mẹ vất vả từ nhỏ nên khi trưởng thành, điều anh mong muốn nhất là để mẹ có cuộc sống thoải mái hơn.

Gần 40 tuổi, nam tài tử vẫn sống chung với mẹ.

Nam diễn viên nói rằng trước đây mẹ là người có trách nhiệm với anh, còn bây giờ đến lượt anh chăm lo cho mẹ. Anh cũng thừa nhận dù sống chung nhà nhưng vì lịch trình quay phim dày đặc nên hai mẹ con không phải lúc nào cũng có nhiều thời gian bên nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn với Soompi, Ji Chang Wook từng chia sẻ anh muốn trở thành “một người con tốt hơn”, bởi mẹ đã hy sinh quá nhiều cho mình từ khi còn nhỏ.

Dù lịch trình quay phim dày đặc khiến hai mẹ con không có nhiều thời gian gặp nhau mỗi ngày, nam diễn viên vẫn coi mẹ là người quan trọng nhất cuộc đời. Trên mạng xã hội, anh cũng nhiều lần tự hào chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên mẹ.

Việc một ngôi sao nổi tiếng vẫn chọn sống cùng mẹ ở tuổi ngoài 30 được nhiều khán giả Hàn Quốc đánh giá là hình ảnh đẹp, thể hiện sự hiếu thảo và gắn bó gia đình.