Tài tử Hàn Quốc chủ động ‘xin vai’ đóng phim Việt

Đại tiệc trăng máu 8 đang là phim điện ảnh hài được mong chờ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Phim do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cùng nhà sản xuất Charlie Nguyễn thực hiện.

Phim nhận được chú ý khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê... Đáng chú ý, phim còn có sự tham gia của diễn viên Hàn Quốc Kim Kang Woo.

Kim Kang Woo đảm nhận một vai quan trọng trong "Đại tiệc trăng máu 8".

Trong Đại tiệc trăng máu 8, nhân vật của Kim Kang Woo là một nhà đầu tư có nhiều yêu cầu “gây khó” cho đoàn phim. Ngôi sao xứ Hàn có những đoạn thoại gây cười với hai nghệ sĩ Vân Sơn và Quang Minh.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiết lộ, anh tình cờ được gặp Kim Kang Woo trong một lần nam diễn viên đến Việt Nam du lịch. Khi đó, Kang Woo chủ động xin Phan Gia Nhật Linh cho mình một vai nếu có làm phim. Sau đó không lâu, nhà làm phim Việt Nam đã liên hệ Kim Kang Woo để mời tham gia Đại tiệc trăng máu 8.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ: “Kim Kang Woo rất chuyên nghiệp. Anh ấy rất thích đóng hài. Nhưng ở Hàn Quốc, người ta toàn giao cho anh ấy vai phản diện. Cho nên đóng hài ở phim này, anh ấy rất vui, thường xuyên có nhiều ý tưởng sáng tạo. Khi quay hết, anh ấy thậm chí còn nói muốn quay thêm”.

Danh hài Vân Sơn trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng.

Ngoài dàn diễn viên chính, Đại tiệc trăng máu 8 còn có thêm dàn diễn viên khách mời đình đám như Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng, Huỳnh Lập, Thái Hoà, Ngô Kiến Huy, Kaity Nguyễn. Ngoài ra, Kiều Minh Tuấn và Thu Trang cũng góp giọng trong hai trích đoạn đặc biệt.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ do dự án nói về nghề làm phim nên anh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn nảy ý định mời một loạt tên tuổi vào các vai diễn đặc biệt. Nhờ đó, thế giới showbiz trong phim trở nên sống động, dễ khiến khán giả cảm thấy thân thuộc.

“Rất may mắn là nhiều anh em đã sắp xếp được lịch trình để tham gia tác phẩm. Nhìn lại những cảnh quay này, tôi thấy rất thú vị và hào hứng”, đạo diễn nói thêm.

Đại tiệc trăng máu 8 được Việt hóa từ tác phẩm ăn khách One Cut of the Dead của điện ảnh Nhật Bản. Phim kể câu chuyện về Tâm OK (Vân Sơn đóng), một đạo diễn yêu nghề nhưng vì kiếm sống mà chấp nhận mang danh “vua phim rác”.

Mong muốn thay đổi cái nhìn của con gái về mình, ông nhận lời làm đạo diễn một dự án phim có ý tưởng độc đáo: chỉ quay một cú máy từ đầu đến cuối và phát sóng livestream trên nền tảng. Hành trình này càng thêm trắc trở khi đoàn phim gặp đủ thứ chuyện đến từ ngoại cảnh và dàn diễn viên mỗi người một nết.

Phim được chiếu sớm từ ngày 23/4 trước khi khởi chiếu toàn quốc từ 24/4. Cùng thời điểm, phim sẽ tranh giải tại LHP Viễn Đông Udine (Italia) và trình chiếu ở Hàn Quốc, Úc, New Zealand và dự kiến nhiều quốc gia khác.