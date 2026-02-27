Tại nạn thảm khốc giữa 2 xe khách ở Lạng Sơn, 6 người thương vong

(VTC News) -

Sáng 27/2, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Trạm CSGT Tùng Diễn (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày tại Km76 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh.

Hiện trường vụ 2 xe khách đối đầu khiến 6 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, ông N.M.T. (SN 1976, trú Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển xe khách giường nằm 44 chỗ BKS 37G-001.XX đi theo hướng Hà Nội – Lạng Sơn, trên xe có khoảng 9 hành khách.

Khi đến địa điểm trên, xe này va chạm với ô tô Ford loại 16 chỗ do ông N.T.Đ. (SN 1984, trú Thụy Hùng, Lạng Sơn) cầm lái theo chiều ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ chở khoảng 6 người.

Cú va chạm mạnh khiến một phụ nữ ngồi ghế phụ phía trước xe 16 chỗ tử vong tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là vợ tài xế. Ngoài ra, 5 người khác trên xe này bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng. Các hành khách trên xe 44 chỗ không bị thương.

Vụ va chạm khiến vợ tài xế xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe 16 chỗ biến dạng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường; xe giường nằm bị hất lệch khỏi nền Quốc lộ 1. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa, phân luồng giao thông qua khu vực.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.\

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật...