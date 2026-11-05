Xịn sò hay xịn xò: Từ nào viết đúng chính tả?

(VTC News) -

“Xịn sò” và “xịn xò” là từ quen thuộc trong tiếng Việt hiện đại, thường xuất hiện trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội.

Đây là những cách diễn đạt mang sắc thái trẻ trung, gần gũi, thường được giới trẻ sử dụng để miêu tả sự vật, hiện tượng hoặc dịch vụ có chất lượng cao, sang trọng, đẹp mắt, đắt tiền hoặc ấn tượng hơn mức bình thường.

Hai cách viết này dễ bị nhầm lẫn do sự tương đồng trong cách phát âm. Trong giao tiếp thông thường, người nghe có thể khó phân biệt rõ âm “s” và “x”, nhất là khi nói nhanh hoặc sử dụng ngôn ngữ mang tính thân mật.

“Xịn sò” hay “xịn xò” đúng chính tả? (Ảnh minh họa: AI)

Cả hai từ “xịn sò” và “xịn xò” đều không có trong các cuốn Từ điển Tiếng Việt chính thống. Tuy nhiên, có một cách viết phổ biến hiện nay, được chấp nhận và sử dụng rộng rãi hơn trong giới trẻ.

Theo bạn, giữa “xịn sò” và “xịn xò”, đâu mới là cách viết đúng chính tả? Bạn sẽ lựa chọn cách viết nào? Hãy để lại câu trả lời và lý giải của mình trong phần bình luận nhé!

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