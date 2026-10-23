Chỉnh chu hay chỉn chu: Từ nào viết đúng chính tả?

(VTC News) -

Trong tiếng Việt, có nhiều cặp từ dễ gây nhầm lẫn do cách phát âm tương tự nhưng cách viết khác nhau. “Chỉn chu” và “chỉnh chu” là ví dụ điển hình, khiến không ít người băn khoăn khi sử dụng trong giao tiếp hằng ngày cũng như văn viết.

Đây là tính từ dùng để mô tả sự cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo trong từng chi tiết nhỏ, không bỏ sót điều gì. Một người hay một việc được mô tả bằng tính từ này thường gợi lên hình ảnh của sự tươm tất, hoàn hảo, được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện một cách có trách nhiệm cao.

“Chỉn chu” hay “chỉnh chu” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa: AI)

Nhiều người nhầm lẫn giữa “chỉnh chu” và “chỉn chu” là do sự tương đồng về âm giữa hai tiếng “chỉnh” và “chỉn”. Âm “n” và “nh” ở cuối âm tiết có cách phát âm gần giống nhau, đặc biệt là trong một số phương ngữ hoặc khi nói nhanh.

Vậy, theo bạn “chỉnh chu” hay “chỉn chu” viết đúng chính tả? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.