(VTC News) -

Trong tiếng Việt, những từ có cách phát âm gần giống nhau thường khiến người viết dễ nhầm lẫn. “Nói chung” và “nói trung” là một trong những trường hợp như vậy. Liệu bạn có tự tin lựa chọn cách viết chính xác?

Trong tiếng Việt, từ này thường được sử dụng khi muốn xét một vấn đề theo hướng tổng quát, bao quát toàn bộ hoặc phần lớn các trường hợp, thay vì đi sâu vào từng chi tiết hay ngoại lệ.

“Nói chung” hay “nói trung” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa)

Do sự tương đồng trong cách phát âm giữa âm “ch” và “tr” ở một số vùng miền, nhiều người dễ nhầm lẫn khi sử dụng hai cách viết này. Bên cạnh đó, thói quen phát âm và việc ít chú ý đến chính tả cũng có thể khiến lỗi sai xuất hiện trong giao tiếp hằng ngày lẫn văn bản.

Việc phân biệt những từ có cách viết, cách phát âm gần giống nhau không chỉ giúp hạn chế lỗi khi sử dụng tiếng Việt mà còn góp phần giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ.

Vậy theo bạn, “nói chung” hay “nói trung” mới là cách viết đúng chính tả? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng sử dụng tiếng Việt mỗi ngày.