Sổ mũi 20 ngày mới đi khám, người phụ nữ kinh hoàng khi biết đó là dịch não

Xuân hè là mùa cao điểm của các bệnh về đường hô hấp, nhiều người bị sổ mũi thường nghĩ chỉ do bị cảm, nhưng sổ mũi kéo dài bất thường có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Người phụ nữ 39 tuổi họ Luo ở Quảng Đông, Trung Quốc gần đây bị sổ mũi. Ban đầu cô không mấy quan tâm vì nghĩ rằng đang có đợt bùng phát viêm mũi. Tình trạng này kéo dài đến 20 ngày, cô mới nhận thấy có điều gì đó không ổn và đi khám bác sỹ.

Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng tại bệnh viện đã xác nhận rằng Luo bị chảy dịch não tủy qua mũi, có nghĩa là dịch bảo vệ não bộ đã rò rỉ vào khoang mũi của cô do một khuyết tật xương ở đáy hộp sọ. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc nhầm lẫn dịch não tủy với dịch mũi và trì hoãn điều trị có thể dẫn đến nhiễm trùng nội sọ, gây tử vong.

Hiện tượng chảy dịch mũi không kiểm soát được hóa ra là dịch não tủy. (Ảnh: Sohu)

Bà Luo đã hồi phục và được xuất viện sau khi trải qua phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để sửa chữa chỗ rò rỉ.

Theo Guangzhou Daily, khoa Tai mũi họng - Phẫu thuật đầu và cổ của Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Quảng Đông gần đây tiếp nhận một bệnh nhân nữ 39 tuổi họ Luo. Bệnh nhân nói với bác sỹ điều trị rằng ban đầu cô nghĩ mình bị viêm mũi do thay đổi khí hậu, nhưng sau đó phát hiện ra các triệu chứng của mình khá bất thường. Dịch mũi chỉ chảy ra từ một bên và trong suốt như nước.

Bệnh nhân cũng cho biết dịch mũi chảy ra nhiều hơn đáng kể mỗi khi cô cúi đầu hoặc gắng sức. Điều khiến cô nghi ngờ nhất là nếu chất lỏng vô tình chảy vào cổ họng, cô cảm nhận có vị hơi mặn.

Sau khi chụp CT và MRI đầu, bác sỹ sốc khi phát hiện khuyết tật xương ở thành bên xoang bướm bên phải, khiến một phần mô não thoát vị qua khe hở, kèm theo rò rỉ dịch não tủy đáng kể.

Bác sỹ điều trị giải thích rằng não người không gắn trực tiếp vào hộp sọ mà được “treo lơ lửng” trong dịch não tủy, đóng vai trò như lớp đệm và bảo vệ. Một lớp xương mỏng ở đáy hộp sọ ngăn cách não với khoang mũi. Nếu cấu trúc này bị rò rỉ do chấn thương, dị tật bẩm sinh hoặc tăng áp lực nội sọ kéo dài, dịch não tủy sẽ rò rỉ ra ngoài qua khe hở, tạo ra hiện tượng đáng báo động là "rò rỉ não".

Trong trường hợp của Luo, nhóm y tế xác định đó là "rò rỉ dịch não tủy tự phát qua mũi". Vị trí rò rỉ nằm gần động mạch cảnh trong và xoang hang, cấu trúc giải phẫu cực kỳ phức tạp, làm tăng độ khó và rủi ro của ca phẫu thuật.

Để chính xác bịt kín chỗ rò rỉ, bác sỹ điều trị quyết định chọn phẫu thuật nội soi mũi xâm lấn tối thiểu. Sử dụng ống nội soi được đưa vào qua khoang mũi, nhóm phẫu thuật tiếp cận được vị trí khiếm khuyết ở hốc bên xoang bướm ở đáy hộp sọ. Họ cẩn thận làm sạch mô thoát vị, sau đó sử dụng mỡ và cân cơ của chính bệnh nhân để gia cố, sửa chữa nhiều lớp. Trong quá trình phẫu thuật, họ né tránh một cách chính xác các mạch máu và dây thần kinh quan trọng, bịt kín chỗ rò rỉ thành công.

Khám nghiệm sau phẫu thuật cho thấy chỗ thoát vị màng não ban đầu đã lành tốt, tình trạng chảy nước mũi đã hoàn toàn biến mất và triệu chứng tê bì phía sau đầu được cải thiện hoàn toàn.

Bác sỹ điều trị giải thích thêm, nguyên nhân gây chảy dịch não tủy qua mũi gồm 4 loại; phổ biến nhất là chấn thương gây ra bởi tai nạn xe hơi hoặc va đập; thứ hai là do "biến chứng y khoa" sau phẫu thuật xoang; thứ ba là nguyên nhân tự phát liên quan đến béo phì hoặc tăng áp lực nội sọ, như trường hợp của bệnh nhân Luo. Cuối cùng là nguyên nhân bẩm sinh - bất thường phát triển nền sọ.

Bất kể nguyên nhân là gì, một khi rò rỉ xảy ra, vi khuẩn trong khoang mũi có thể trào ngược vào sọ, gây viêm màng não hoặc áp xe não. Ngoài ra, rò rỉ kéo dài cũng có thể dẫn đến hạ huyết áp nội sọ, gây đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa, thậm chí gây tổn thương chèn ép mô não, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe.

Vì thế, bác sỹ khuyến cáo, nếu bị chảy dịch mũi trong suốt tái phát một bên, nặng hơn khi cúi đầu, đặc biệt nếu có tiền sử chấn thương đầu hoặc có các triệu chứng tăng áp lực nội sọ như nhìn mờ hoặc đau đầu mãn tính, bệnh nhân hãy đi khám chứ không nên tự điều trị bằng thuốc xịt mũi hoặc thuốc xịt steroid, vì điều này có thể che giấu tình trạng bệnh lý tiềm ẩn.

Các kỹ thuật sửa chữa xâm lấn tối thiểu hiện nay khá tiên tiến, việc chẩn đoán sớm và theo dõi kịp thời có thể giúp ích rất nhiều. Khâu kín vết mổ là can thiệp rất quan trọng để ngăn ngừa nhiễm trùng nội sọ.