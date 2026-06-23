Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng thua Anh vs Ghana, bảng L World Cup 2026

(VTC News) -

Tấm vé sớm vào vòng knock-out là phần thưởng lớn nhất cho đội thắng trong trận Anh vs Ghana diễn ra lúc 3h ngày 24/6 tại Boston Stadium. Đội tuyển Anh vừa thắng Croatia 4-2 trong trận ra quân giàu sức tấn công, còn Ghana vượt qua Panama 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Caleb Yirenkyi.

Đây không phải cặp đấu chỉ được nhìn qua cách biệt danh tiếng. Anh có chất lượng đội hình và sức công phá tốt hơn, nhưng Ghana bước vào trận với cùng 3 điểm và đủ lý do để chọn cách chơi kiên nhẫn. Các mô hình dự đoán nghiêng về đội tuyển Anh, song chỉ báo bàn thắng lại không hoàn toàn ủng hộ kịch bản cởi mở.

Đội tuyển Anh có thể tự tin về khả năng tấn công. (Ảnh: Reuters)

Siêu máy tính dự đoán Anh vs Ghana ra sao?

Theo thuật toán mô phỏng của Opta, tỷ lệ thắng của đội tuyển Anh trong các kịch bản giả định lên tới 78,8%. Khả năng hòa là 13,3%, còn xác suất Ghana thắng là 7,9%. Đây là mức chênh lệch lớn, phản ánh màn trình diễn tấn công của Anh trước Croatia và chiều sâu nhân sự của đội bóng do Thomas Tuchel dẫn dắt.

Sports Mole cũng nghiêng mạnh về Anh. Mô hình của nguồn này đánh giá xác suất đội tuyển Anh thắng Ghana là 69,85%, hòa 19,4% và Ghana thắng 10,76%. Như vậy, cả hai nguồn đều xem Anh là đội có khả năng thắng cao, nhưng Sports Mole để ngỏ nhiều hơn kịch bản Ghana kéo trận đấu vào trạng thái giằng co.

Xu hướng bàn thắng là điểm đáng chú ý. Sports Mole đánh giá khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 49,6%, thấp hơn một chút so với mốc dưới 2,5 bàn là 50,4%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn chỉ đạt 40,5%, nghiêng về kịch bản chỉ một đội ghi bàn.

Số bàn riêng cũng củng cố hướng phân tích này. Anh có 59,6% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên, nhưng khả năng ghi từ 3 bàn trở lên chỉ là 33,11%. Với Ghana, khả năng không ghi bàn là 60,11%, trong khi khả năng ghi từ 2 bàn trở lên chỉ 11,35%

Sự vượt trội của đội tuyển Anh

Anh có cơ sở chuyên môn rõ ràng sau trận thắng Croatia. Đội bóng của Tuchel tạo ra 11 cú sút trúng đích ở lượt mở màn, chỉ kém Đức trong nhóm các đội có nhiều pha dứt điểm trúng mục tiêu nhất. Không tính phạt đền, Anh cũng dẫn đầu lượt đầu về chất lượng cơ hội và số cú sút trúng đích từ các tình huống cố định.

Con số này cho thấy hai mặt của vấn đề. Anh tấn công rất tốt, nhưng hàng thủ chưa thật chắc chắn khi để Croatia ghi 2 bàn trong hiệp 1. Nếu Ghana đủ kiên nhẫn để chờ thời điểm chuyển trạng thái, Anh vẫn có thể bị đặt vào tình huống phải sửa sai. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở khả năng tăng tốc của các cá nhân trên hàng công.

Ghana chật vật trước Panama. (Ảnh: Reuters)

Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka và Marcus Rashford giúp Anh có nhiều phương án mở khóa hàng thủ lùi sâu. Riêng Harry Kane có thêm động lực cá nhân: Anh có thể vượt Gary Lineker để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Anh tại World Cup nếu lập công ở trận này. Bellingham cũng đứng trước cột mốc 50 trận cho đội tuyển quốc gia.

Cơ hội cho Ghana gây bất ngờ

Ghana nhiều khả năng không chọn cách đẩy cao đội hình trong thời gian dài. Cách tiếp cận hợp lý là giữ khối phòng ngự thấp, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và cố gắng kéo Anh vào trận đấu ít cơ hội rõ ràng. RotoWire nhận định kế hoạch của Ghana là giữ cự ly, gây khó chịu và phản công nhờ tốc độ của các cầu thủ tuyến trên.

Thomas Partey là nhân tố quan trọng trong kịch bản đó. Nếu Partey giúp Ghana giành được bóng ở giữa sân, đội bóng châu Phi có thể đưa bóng nhanh cho Antoine Semenyo hoặc các mũi tấn công giàu tốc độ. Semenyo không có nhiều dấu ấn trước Panama, nhưng vẫn là cầu thủ có thể khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ biên của Anh.

Cơ hội của Ghana nhiều khả năng đến từ phản công, bóng hai hoặc tình huống cố định. Điều kiện quan trọng là họ phải giữ tỷ số hòa càng lâu càng tốt. Nếu bị dẫn sớm, Ghana sẽ buộc phải dâng cao hơn và khi đó khoảng trống cho Kane, Bellingham hoặc Saka sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Dự đoán Anh vs Ghana

Dự đoán Anh - Ghana: Đội nào thắng?

Kịch bản dễ xảy ra là Anh kiểm soát bóng phần lớn thời gian, chủ động đưa bóng vào hai biên và tìm khoảng trống quanh Kane, Bellingham. Ghana sẽ phòng ngự thấp, giữ đội hình hẹp và chờ cơ hội phản công qua Semenyo hoặc các pha xử lý của Partey ở tuyến giữa.

Bàn mở tỷ số có thể quyết định toàn bộ nhịp trận. Nếu Anh ghi bàn trong hiệp 1, thế trận sẽ thuận lợi hơn nhiều vì Ghana phải mạo hiểm. Ngược lại, nếu Ghana giữ sạch lưới lâu, trận đấu có thể chậm lại và buộc Anh phải kiên nhẫn hơn trong khâu luân chuyển bóng.

Opta đặt Anh ở mức khả năng thắng rất cao, còn Sports Mole cũng nghiêng rõ về đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, các chỉ báo về tổng bàn và khả năng Ghana ghi bàn cho thấy trận đấu chưa chắc bùng nổ. Tỷ số hợp lý là Anh thắng với cách biệt an toàn, giữ thế chủ động và hạn chế số cơ hội của đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Anh 2-0 Ghana.