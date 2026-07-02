Tỷ số trực tiếp Bỉ vs Senegal 3h ngày 2/7, kết quả World Cup 2026 mới nhất

Cập nhật tỷ số Bỉ vs Senegal
Bỉ 0 0 Senegal
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Bỉ và Senegal bắt đầu lúc 3h ngày 2/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bỉ vs Senegal mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Bỉ vs Senegal (3h ngày 2/7)
Bỉ gặp Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Lumen Field, Seattle, Washington, Mỹ.
Đây là lần đầu tiên Bỉ và Senegal gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Đội thắng cặp Bỉ vs Senegal gặp đội thắng cặp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/8.
Bỉ đứng đầu bảng G với 5 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia hòa Ai Cập 1-1, hòa Iran 0-0 và thắng New Zealand 5-1 ở lượt cuối.
Senegal đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng châu Phi thua Pháp 1-3, thua Na Uy 2-3 và thắng Iraq 5-0.
Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Bỉ có 46,8% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Senegal là 25,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 27,5%.
Một số chỉ báo dữ liệu trước trận nghiêng về kịch bản có bàn thắng. Ba trận của Senegal tại World Cup 2026 có tổng cộng 14 bàn, trong đó đội bóng châu Phi ghi 8 bàn và thủng lưới 6 lần.
Bỉ bất bại 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đội tuyển này là đội đầu tiên đứng nhất bảng World Cup dù không thắng 2 trận đầu kể từ Mỹ năm 2010.
Thống kê trận Bỉ vs Senegal đáng chú ý
Bỉ bất bại 16 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.
Bỉ là đội duy nhất đứng đầu bảng World Cup dù không thắng 2 lượt đầu trong 4 kỳ World Cup gần nhất.
5 bàn thắng ở trận gặp New Zealand (5-1) nhiều hơn tổng số bàn Bỉ ghi trong 7 trận World Cup trước đó.
Leandro Trossard tạo 13 cơ hội ở vòng bảng, nhiều nhất World Cup 2026 sau 3 lượt.
Ismaila Sarr ghi 3 bàn, kiến tạo 1 lần tại giải và là cầu thủ Senegal ghi bàn nhiều nhât sở World Cup (4 lần).
Link xem trực tiếp Bỉ vs Senegal trên VTV
Trận Bỉ vs Senegal được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Bỉ vs Senegal trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Bỉ vs Senegal trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Bỉ vs Senegal đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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