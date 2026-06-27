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Xuất bản ngày 27/06/2026 03:19 AM
Cập nhật lúc 03:20 AM ngày 27/06/2026

Cập nhật tỷ số Senegal vs Iraq, bảng I World Cup 2026 mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Senegal vs Iraq mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Senegal vs Iraq thuộc bảng I World Cup 2026.

Senegal10Iraq
Diarra4'

Senegal nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo lợi thế từ tình huống cố định. Phút thứ 4, Habib Diarra tận dụng quả phạt góc của Lamine Camara để đưa bóng vào lưới Iraq, mở tỷ số cho đội bóng châu Phi.

ty so senegal vs iraq world cup 2026.JPG

ty so senegal vs iraq world cup 2026.JPG

Bàn thắng sớm giúp Senegal kiểm soát nhịp trận. Họ cầm bóng 58%, tung ra 10 cú sút nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Iraq chỉ có 4 pha dứt điểm, không sút trúng đích lần nào và gần như không tạo được cơ hội rõ rệt trong hiệp một.

Khó khăn của Iraq càng lớn hơn từ phút 13. Trọng tài Anthony Taylor tham khảo VAR rồi thay đổi quyết định từ thẻ vàng sang thẻ đỏ cho Rebin Sulaka. Chơi thiếu người quá sớm, đội bóng Tây Á buộc phải lùi sâu và chủ yếu chờ các tình huống bóng cố định.

Senegal hoàn toàn áp đảo và tạo ra sức ép lớn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lùi sâu của Iraq khiến đội bóng châu Phi không có nhiều khoảng trống và cơ hội nguy hiểm.

Đội hình Senegal vs Iraq

Senegal đá chính: Mory Diaw (23), Abdoulaye Seck (4), Idrissa Gana Gueye (5), Lamine Camara (8), Sadio Mane (10), Ismail Jakobs (14), Krepin Diatta (15), Ismaila Sarr (18), Moussa Niakhate (19), Ibrahim Mbaye (20), Habib Diarra (21).

Iraq đá chính: Ahmed Basil (22), Rebin Sulaka (2), Akam Hashim (5), Ali Jasim (7), Ibrahim Bayesh (8), Ali Al-Hamadi (9), Ahmed Qasem (11), Zidane Iqbal (14), Amir Al-Ammari (16), Merchas Doski (23), Frans Putros (26).

Bảng xếp hạng bảng I World Cup 2026

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Senegal vs Iraq, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng I như sau.

XHĐộiTHSĐ
1Pháp26-16
2Na Uy27-36
3Senegal23-60
4Iraq21-70
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