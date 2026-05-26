Sau vụ 3 học sinh chết đuối thương tâm, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo 'nóng'

Ngày 26/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước đối với trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp về phòng, chống; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong quản lý, giám sát, bảo vệ trẻ em.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước đối với trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão.

Cụ thể, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT và các địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị trẻ em bị tai nạn, thương tích, đuối nước; tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích, đuối nước cho cán bộ y tế và cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở GG&ĐT chủ động phối hợp với các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai tích hợp, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường cho học sinh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về phòng, chống đuối nước, chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý, giám sát học sinh, bàn giao danh sách và phối hợp quản lý học sinh tại địa phương trong thời gian học sinh nghỉ hè.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở NN&MT chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, thực hiện việc lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực ao, hồ, đập, kênh mương, công trình thủy lợi có nguy cơ xảy ra đuối nước; thường xuyên kiểm tra, khắc phục các điểm mất an toàn. Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn tại các công trình thủy lợi, hồ chứa nước.

Đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường quản lý chặt chẽ học sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong thời gian nghỉ hè. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tạo điều kiện để trẻ em được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích; khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước. Khi xảy ra vụ việc trẻ em bị tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng do tai nạn, đuối nước, yêu cầu lãnh đạo địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ em; chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước trên địa bàn mà không triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa theo quy định.

Được biết, cách đây vài ngày, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ em tử vong.

Cụ thể, chiều 22/5, em N.T.Q.N. (SN 2015) chạy xe máy điện chở theo N.Q.Q. (SN 2013) và N.T.H. (SN 2015, cùng trú thôn Minh Trung) đến khu vực sông Trà Khúc thuộc xóm thôn Minh Khánh để tắm sông. Trong lúc tắm, cả 3 em không may bị cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng đông đảo người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm dọc khu vực xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 6h ngày 23/5, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em N.T.Q.N. tại khu vực xóm 2, thôn Minh Thành và em N.Q.Q. tại xóm 4, thôn Minh Khánh. Tầm 8h45 cùng ngày, thi thể em N.T.H. cũng được tìm thấy.