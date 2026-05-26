Hai nghi phạm nổ súng giết người tại TP.HCM khai làm theo 'chỉ đạo từ đối tượng nước ngoài'

(VTC News) -

style="width: 100%;"

Sáng 26/5, Công an TP.HCM tổ chức buổi công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra tối 21/5 tại phường Bến Thành, khiến một người nước ngoài tử vong và một người khác bị thương.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h10 ngày 21/5, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo về vụ giết người do 2 nghi phạm sử dụng vũ khí quân dụng gây ra.

Tại hiện trường, Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Australia) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ; Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Australia) bị bắn một phát, trọng thương và đang được điều trị tích cực.

Hai nghi phạm người nước ngoài Tafia Steve (SN 2003) và Vaa Vaa (SN 1999) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp)

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm.

Sau chưa đầy 24 giờ điều tra, công an xác định 2 nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoan), được xác định là người trực tiếp nổ súng và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoan), đồng phạm trong vụ án.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an nhiều địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, chưa đầy 72 giờ sau khi gây án.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin về vụ án.

Sau khi bị truy xét, bắt giữ, tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng người nước ngoài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, và cho biết thực hiện vụ án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/5, cả hai nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó theo dõi quy luật sinh hoạt của 2 nạn nhân.

Tối 21/5, khi các nạn nhân cùng nhóm bạn vừa rời nhà hàng Cee’f, đường Trương Định, phường Bến Thành, 2 nghi phạm tiếp cận và nổ 3 phát súng, khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Sau khi gây án, hai nghi phạm đã quay về một chung cư trên địa bàn phường Long Bình, TP.HCM. Sau đó, họ đón taxi di chuyển về khu vực siêu thị Co.op mart Trảng Bàng (Tây Ninh) rồi xuống xe.

Lực lượng chức năng đồng thời ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy để xác định hướng di chuyển, lộ trình tẩu thoát của nhóm gây án.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa và Tafia Steve để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, làm nghề vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh) cùng 7 người khác để điều tra hành vi không tố giác tội phạm và giúp sức cho quá trình lẩn trốn của các nghi phạm.

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan.