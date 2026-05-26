'Siêu phường' gần 100.000 dân sau sáp nhập: Công an cơ sở tiếp dân tới 22h

21h, trụ sở Công an phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) vẫn sáng đèn.

Trong phòng tiếp dân, vài người dân tranh thủ sau giờ làm tới giải quyết thủ tục cư trú, đăng ký phương tiện hay kích hoạt định danh điện tử. Một cán bộ công an trẻ vừa thao tác trên máy tính vừa kiên nhẫn hướng dẫn cụ ông lớn tuổi từng bước sử dụng điện thoại thông minh.

Khung cảnh ấy giờ đã trở thành chuyện quen thuộc tại Công an phường Ngọc Hà sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà, gọi đó là “sự thay đổi lớn nhất” sau cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Địa bàn rộng, quân số đông

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Ngọc Hà mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập địa giới của nhiều phường thuộc quận Ba Đình cũ: toàn bộ phường Vĩnh Phúc, Liễu Giai; phần lớn phường Cống Vị, Ngọc Hà; một phần phường Kim Mã và Ngọc Khánh. Diện tích khoảng 2,68 km², dân số lên tới gần 96.000 người.

Cùng với đó, lực lượng Công an phường Ngọc Hà mới có quân số lên tới 148 cán bộ chiến sĩ, gấp khoảng 5 lần so với trước đây. Bộ máy được tổ chức thành 5 tổ công tác gồm: tổng hợp, cảnh sát khu vực, phòng chống tội phạm, an ninh và cảnh sát trật tự.

“Phải nói thật là Ban Chỉ huy Công an phường chưa bao giờ quản lý số lượng cán bộ chiến sĩ đông như bây giờ”, Trung tá Đức nói.

Cùng với việc tổ chức lại bộ máy và phân công lại lực lượng, một trong những vấn đề đầu tiên Công an phường Ngọc Hà phải xử lý sau khi vận hành mô hình mới là bố trí địa điểm làm việc cho gần 150 cán bộ, chiến sĩ. Quân số tăng gấp nhiều lần sau sáp nhập trong khi cơ sở vật chất chưa thể đáp ứng ngay, khiến đơn vị buộc phải triển khai phương án làm việc phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau.

Theo đó, các tổ công tác tạm thời được bố trí tại các trụ sở công an phường cũ trên địa bàn Ba Đình. Một phần tổ cảnh sát khu vực làm việc tại trụ sở Công an phường Ngọc Hà cũ; tổ cảnh sát trật tự đặt tại Công an phường Cống Vị cũ; lực lượng an ninh làm việc ở trụ sở Kim Mã; còn tổ phòng chống tội phạm được bố trí tại Liễu Giai.

Riêng trụ sở Đảng ủy - UBND phường Liễu Giai cũ được tận dụng làm nơi đặt ban chỉ huy Công an phường, đồng thời là địa điểm tiếp dân và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Dù lực lượng phải làm việc phân tán tại nhiều địa điểm, Ban chỉ huy Công an phường Ngọc Hà vẫn yêu cầu các tổ công tác nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc với mục tiêu không để việc tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính hay công tác bảo đảm an ninh trật tự bị gián đoạn sau sáp nhập.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Đức, thời điểm đó toàn đơn vị vừa phải khẩn trương sắp xếp bộ máy, ổn định nơi làm việc, vừa duy trì nhịp độ xử lý công việc thường xuyên với khối lượng lớn. “Tinh thần chung là khó khăn đến đâu cũng phải ưu tiên phục vụ người dân và giữ ổn định địa bàn”, Trung tá Đức nhấn mạnh.

Làm hết việc chứ không hết giờ

Thời điểm tháng 7/2025, cùng lúc bộ máy mới đi vào vận hành cũng là giai đoạn Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, định danh điện tử và hàng loạt thủ tục hành chính trực tuyến.

Mô hình mới cũng đặt công an cơ sở vào vị trí trung tâm hơn trong xử lý công việc hằng ngày, khi nhiều thủ tục hành chính, phản ánh của người dân và nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự được tiếp nhận, giải quyết ngay từ cấp phường.

“Một cán bộ bây giờ không thể chỉ biết mỗi nghiệp vụ nữa. Có những cán bộ vốn quen làm công tác chuyên sâu nay phải trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử, xử lý hồ sơ trực tuyến hay giải thích thủ tục trên nền tảng số.

Ban ngày tiếp dân, tối lại ngồi rà dữ liệu cư trú. Có hôm 22h đêm, phòng làm việc vẫn kín người. Anh em động viên nhau rằng nếu mình chậm một nhịp thì người dân sẽ phải chờ”, Trưởng Công an phường Ngọc Hà nói.

Để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân ngoài giờ hành chính, Công an phường Ngọc Hà chủ động triển khai thêm “ca 3” từ 18h30 tới 22h hằng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Với nhiều cán bộ chiến sĩ, đặc biệt trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, việc làm việc tới tối muộn gần như đã trở thành chuyện thường tình.

“Để sát cánh động viên cùng anh em, bản thân tôi luôn tâm niệm mình phải là người có mặt ở cơ quan sớm nhất. Thường ngày tôi kết thúc công việc khoảng 19h30, còn những hôm có việc đột xuất thì 21h về nhà là bình thường, thậm chí nửa đêm lại quay lại đơn vị. Anh em cán bộ chiến sĩ nhìn vào người chỉ huy để làm việc nên mình phải có trách nhiệm với tập thể trước”, Trung tá Đức chia sẻ.

Phương châm mà ban chỉ huy đơn vị luôn quán triệt với cán bộ chiến sĩ là "làm hết việc chứ không hết giờ". Trung tá Nguyễn Anh Đức

Theo vị Trưởng Công an phường, phương châm mà ban chỉ huy đơn vị luôn quán triệt với cán bộ chiến sĩ là “làm hết việc chứ không hết giờ”, ưu tiên cao nhất là giải quyết công việc hiệu quả và phục vụ người dân kịp thời.

Áp lực lớn nhất với lực lượng công an cơ sở không chỉ là khối lượng công việc hành chính tăng lên mà còn phải đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trọng điểm của Thủ đô.

Ngọc Hà là địa bàn thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị lớn của Đảng và Nhà nước. Trong năm qua, lực lượng công an phường đã tham gia đảm bảo an ninh cho hàng loạt sự kiện quan trọng như lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (A80), Đại hội XIV của Đảng hay bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đặc biệt, trong sự kiện A80, gần như toàn bộ cán bộ chiến sĩ đều ăn ở trực tiếp tại đơn vị suốt nhiều ngày.

“Từ sơ duyệt, tổng duyệt cho tới ngày chính lễ, anh em gần như ở luôn tại cơ quan để bảo vệ toàn bộ tuyến di chuyển của các khối diễu binh”, Trung tá Đức kể.

Nhưng với người chỉ huy này, áp lực lớn nhất nhiều khi lại đến từ các vụ án tưởng chừng rất nhỏ. Khoảng cuối năm 2025, khi Công an phường đang thiếu một vị trí phó trưởng công an phụ trách phòng chống tội phạm, đơn vị nhận được tin báo về một vụ cướp xảy ra lúc nửa đêm.

Nạn nhân là một cô gái trẻ đi làm về muộn. Khi vừa dắt xe vào khu trọ thì bị một nam thanh niên bám theo phía sau, có hành vi sàm sỡ. Trong lúc bỏ chạy, đối tượng nhìn thấy chiếc túi xách đặt trên yên xe nên tiện tay giật luôn rồi phóng đi.

“Ngay khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi xác định vụ việc tuy không lớn về tài sản nhưng tính chất rất nghiêm trọng vì liên quan đến phụ nữ, xảy ra vào ban đêm và dễ gây tâm lý bất an trong khu dân cư”, Trung tá Đức nhớ lại.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an phường phối hợp với Phòng PC02 Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát camera dọc các tuyến đường.

Khó khăn lớn nhất là đối tượng gần như không để lại nhiều dấu vết. Sau khi gây án, người này lập tức thay đổi màu sơn xe, cắt tóc, thay đổi quần áo để tránh bị nhận diện.

“Có thời điểm anh em gần như chỉ sống cùng camera. Ban ngày đi xác minh, tối quay về ngồi rà từng khung hình đến sáng. Chỉ cần bỏ sót một đoạn camera là toàn bộ hướng truy xét có thể phải làm lại từ đầu”.

Sau 5 ngày liên tục truy xét, lực lượng công an xác định và bắt giữ được nghi phạm. Điều khiến nhiều cán bộ bất ngờ là nghi phạm không phải đối tượng có tiền án tiền sự mà là đầu bếp của một nhà hàng với thu nhập ổn định.

Theo Trung tá Đức, vụ việc là lời nhắc rất rõ về áp lực của công an cơ sở hiện nay: không chỉ xử lý thủ tục hành chính, quản lý địa bàn mà còn phải phản ứng thật nhanh với những vụ việc tác động trực tiếp tới cảm giác an toàn của người dân.

Nhìn lại gần một năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Trung tá Nguyễn Anh Đức cho rằng bộ máy công an cơ sở đã dần đi vào ổn định, phát huy rõ hiệu quả trong xử lý công việc ngay tại địa bàn.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Công an phường Ngọc Hà hoàn thành trên 75% chỉ tiêu công tác pháp lệnh, kéo giảm khoảng 20% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo vị trưởng công an phường, kết quả lớn nhất không chỉ nằm ở những con số mà ở sự thay đổi trong cách vận hành của công an cơ sở và sự đồng hành của người dân.

“Hiện nay, nhiều công việc phát sinh tại địa bàn đều được công an phường tiếp nhận, xử lý trực tiếp thay vì người dân phải đi nhiều nơi như trước. Người dân cũng chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự nhiều hơn”, ông nói.

Theo Trung tá Đức, cùng với lực lượng công an chính quy, lực lượng an ninh cơ sở đang trở thành “cánh tay nối dài” trong việc nắm tình hình địa bàn, hỗ trợ xử lý các vụ việc phát sinh, tham gia bảo đảm trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy và các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn.

“Áp lực với công an cơ sở hiện nay chắc chắn lớn hơn trước, nhưng đổi lại công việc được giải quyết nhanh hơn, sát dân hơn và đó cũng là mục tiêu lớn nhất của mô hình mới”, vị Trưởng Công an phường Ngọc Hà chia sẻ.