Sáu thập kỷ gìn giữ niềm tin từ những ca bệnh đặc biệt

(VTC News) -

Khi một cán bộ cao cấp của quân đội nhập viện, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc chẩn đoán đúng bệnh hay kê đúng thuốc. Mỗi thay đổi nhỏ về sức khỏe đều có thể kéo theo những yêu cầu đặc biệt về theo dõi, chăm sóc, bảo mật thông tin và phối hợp điều trị.

Đó cũng là lý do Viện Điều trị Cán bộ cao cấp Quân đội (A1), thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tồn tại như mô hình rất riêng trong hệ thống y tế quân đội suốt gần 60 năm qua.

Bác sĩ Viện A1 điểm bệnh.

Từ một khoa điều trị cán bộ đến đơn vị đặc biệt của quân đội

Ít người biết rằng tiền thân của A1 là Khoa Nội cán bộ, được thành lập từ tháng 2/1956, thời điểm đất nước vừa bước vào giai đoạn xây dựng sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ban đầu, đơn vị đảm nhiệm khám và điều trị cho cán bộ quân đội từ cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên. Đây được xem là nền móng đầu tiên cho hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ quân đội tại Bệnh viện 108.

Sau giai đoạn điều chỉnh tổ chức, ngày 15/6/1966, Khoa Nội cán bộ A1 được tái lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đơn vị. Từ đây, Viện A1 đảm nhận nhiệm vụ chuyên biệt hơn.

Trong bối cảnh chiến tranh và điều kiện y tế còn nhiều khó khăn, các thế hệ bác sĩ đầu tiên của Viện A1 đã xây dựng nên những nguyên tắc nghề nghiệp trở thành "thương hiệu" của đơn vị: cẩn trọng trong chuyên môn, nghiêm túc trong trách nhiệm và tuyệt đối kín đáo trong quản lý thông tin người bệnh.

Điều đặc biệt ở Viện A1 là người bệnh không chỉ mang những bệnh lý nội khoa thông thường. Họ là những cán bộ đang hoặc từng giữ các vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng của quân đội.

Nơi những thay đổi nhỏ nhất cũng không được phép bỏ sót

Theo thời gian, mô hình bệnh tật của người bệnh tại Viện A1 ngày càng phức tạp. Nếu trước đây phần lớn là các bệnh lý nội khoa đơn thuần, thì hiện nay nhiều bệnh nhân tuổi cao, mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính, sử dụng nhiều loại thuốc và có nguy cơ xuất hiện các biến chứng khó lường.

Trong môi trường đó, một thay đổi rất nhỏ về hô hấp, huyết áp, ý thức hay đáp ứng điều trị đều phải được phát hiện sớm.

Tập thể điều dưỡng Viện A1 điểm bệnh.

Theo Tiến sĩ - Bác sĩ Đinh Thị Hải Hà, Viện trưởng Viện A1, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, các bác sĩ của Viện A1 không chỉ điều trị một căn bệnh mà phải nhìn toàn diện tình trạng sức khỏe của từng người bệnh. Mỗi quyết định chuyên môn đều cần cân nhắc đồng thời bệnh chính, bệnh phối hợp, thuốc đang sử dụng, nguy cơ biến chứng và khả năng phục hồi.

Sự thận trọng ấy đã góp phần tạo nên uy tín của đơn vị trong nhiều thập kỷ. Năm 1994, Khoa A1 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ quân đội.

Từ khoa điều trị thành viện chuyên trách

Bước chuyển lớn tiếp theo diễn ra vào năm 2018 khi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 quyết định thành lập Viện Điều trị Cán bộ cao cấp Quân đội trên cơ sở phát triển từ Khoa A1.

Từ một khoa điều trị nội trú, Viện A1 trở thành đơn vị cấp viện với các khoa chuyên môn trực thuộc, cho phép tổ chức hoạt động theo hướng chuyên sâu hơn.

Hiện Viện A1 gồm Khoa Bệnh cấp tính và Cấp cứu A1-C cùng Khoa Nội tổng hợp A1-A. Ba khoa không hoạt động tách rời, mà tạo thành chu trình điều trị phù hợp với đặc điểm người bệnh tại đây: cấp cứu kịp thời, điều trị toàn diện, quản lý bệnh nền, đánh giá lão khoa, phục hồi chức năng, dinh dưỡng và theo dõi sau ra viện.

Trong giai đoạn mới, sự phát triển của Khoa Bệnh lý lão khoa A1B cho thấy định hướng lão khoa tích hợp trở thành trục chuyên môn quan trọng của Viện A1. Đây là yêu cầu phù hợp với thực tế số lượng người bệnh cao tuổi ngày càng tăng, nhiều trường hợp mắc đồng thời nhiều bệnh lý và cần được chăm sóc cá thể hóa, liên tục, an toàn.

Điều dưỡng viên vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân thở máy.

Giữ nguyên bản sắc giữa thời đại số

Sau gần 60 năm phát triển, điều khiến Viện A1 khác biệt không chỉ nằm ở mô hình tổ chức hay đối tượng phục vụ. Đó còn là văn hóa nghề nghiệp được hình thành và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Tại đây, sự kín đáo không đơn thuần là phép lịch sự mà trở thành nguyên tắc chuyên môn. Mọi thông tin liên quan đến người bệnh đều được quản lý chặt chẽ. Mọi quyết định điều trị đều được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở an toàn, hiệu quả và phù hợp với từng người bệnh cụ thể.

Trong giai đoạn mới, Viện A1 đặt mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại hơn với việc ứng dụng dữ liệu y tế số, tăng cường kết nối thông tin giữa các khâu khám bệnh, điều trị, phục hồi, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau ra viện.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hải Hà, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc Viện A1 vẫn là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tính kỷ luật, sự kín đáo và niềm tin mà người bệnh dành cho những người thầy thuốc mặc áo lính.

Từ một khoa nội cán bộ ra đời trong những năm đầu hòa bình, Viện A1 hôm nay đã trở thành đơn vị điều trị chuyên biệt cho cán bộ cao cấp Quân đội. Sáu mươi năm trôi qua, điều được gìn giữ nguyên vẹn không chỉ là nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn là một chuẩn mực nghề nghiệp được xây dựng bằng sự tận tâm, trách nhiệm và bản lĩnh của nhiều thế hệ.