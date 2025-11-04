Nữ bác sĩ được thăng quân hàm trung tướng

(VTC News) -

Trung tướng, PGS.TS.TTƯT Nguyễn Hoàng Ngọc sinh năm 1967 tại Hà Nội, tốt nghiệp Bác sĩ Học viện Quân y năm 1989. Giai đoạn 2000–2001, bà theo học chuyên ngành Nội thần kinh tại Cộng hòa Pháp, sau đó bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y học tại Học viện Quân y năm 2003, được phong hàm phó giáo sư năm 2014.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao quyết định thăng quân hàm trung tướng cho bà Nguyễn Hoàng Ngọc (Ảnh: BVCC)

Trước khi giữ cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc từng là Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Não. Bà hiện kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Nội thần kinh - Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, Ủy viên thường trực Hội đồng Khoa học Bệnh viện, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đột quỵ Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội.

Với hơn ba thập kỷ gắn bó trong quân ngũ, Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc không chỉ là nhà quản lý giỏi mà còn là người thầy tận tâm. Bà đã hướng dẫn hàng chục nghiên cứu sinh, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp II; tham gia gần 100 hội đồng chấm luận án, luận văn tại các trường đại học và viện nghiên cứu lớn trong cả nước.

Niềm vinh dự được thăng quân hàm Trung tướng là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp không ngừng nghỉ của bà trên mặt trận y học quân sự. Sự kiện này cũng là nguồn động viên để đội ngũ cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tiếp tục nỗ lực, phát triển theo hướng hiện đại, chính quy, sánh tầm khu vực và quốc tế.