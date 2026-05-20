Sập tường trong đêm ở Phú Thọ, đè trúng bé gái 2 tuổi đang ngủ

Ngày 20/5, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện xã Cẩm Khê, Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở tường, đè vào cháu nhỏ.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 19/5. Thời điểm này trời mưa gây sạt lở taluy dương, đất đá đổ xuống làm sập tường nhà của một người dân trên địa bàn khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê.

“Bức tường nhà cũ đổ xuống đúng vào chiếc giường 3 bố con đang nằm ngủ. Ông bố và cháu nhỏ 5 tuổi không gặp vấn đề gì, nhưng cháu nhỏ 22 tháng tuổi đã được chúng tôi hỗ trợ gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hội chẩn, theo dõi”, vị lãnh đạo xã thông tin.

Hiện trường vụ sạt lở gây sập tường nhà dân.

Xã Cẩm Khê cử lực lượng dân phòng, quân sự, công an, khu dân cư hỗ trợ gia đình di dời tài sản và xử lý vị trí sạt trượt đất đá; cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cũng như ngập úng trên địa bàn.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện cháu bé được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện, không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do gia đình san đắp mặt bằng làm quán gây sạt trượt vào nhà. Thời điểm xảy ra sạt lở đất trên địa bàn đang có mưa nhưng không lớn. Vì vậy, địa phương sơ bộ xác định không phải do thiên tai.

Lượng mưa đo được tại xã Cẩm Khê từ 19h ngày 19/5 đến sáng nay là 47mm, trong đó mưa trong thời gian 19-22h ngày 19/5 là 36mm.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành công văn yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất. Các cơ quan, địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin để triển khai biện pháp phòng tránh; chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố.

Tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó thiên tai; tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời diễn biến về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Chi cục Thủy lợi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động phương án sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực xảy ra thiên tai.

UBND các xã, phường rà soát khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng; cảnh báo, kiểm soát giao thông tại các điểm xung yếu; khuyến cáo người dân không qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, không trú dưới cây cao, cột điện khi có dông lốc. Đồng thời, các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán dân theo phương châm “4 tại chỗ”.