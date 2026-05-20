Xuất bản ngày 20/05/2026 09:44 AM
Cập nhật lúc 09:48 AM ngày 20/05/2026

Hình ảnh cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu toà

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đeo khẩu trang kín tới toà, cựu Bộ trưởng Y tế bị xét xử do sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức.

Hơn 8h ngày 20/5, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đeo khẩu trang kín đến tòa TAND TP Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài bà Tiến, 9 bị cáo khác cùng hầu toà với các tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ.

Theo truy tố, các bị cáo trong vụ án có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sơ sở 2.

Hành vi sai phạm của các bị cáo dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.

Phiên toà dự kiến kéo dài 6 ngày, HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm Chủ tọa. Đại diện viện kiểm sát giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử gồm 5 người.

