Sập tường căng tin trung tâm sát hạch lái xe ở Lâm Đồng, một học viên tử vong

(VTC News) -

Ngày 16/12, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập bờ tường tại căng tin Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) khiến một học viên tử vong.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Kiên (SN 1976, ngụ xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk) là học viên của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Cao Nguyên.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, trong lúc chờ đến lượt sát hạch, anh Kiên một nhóm học viên nằm võng nghỉ ngơi tại khu vực căng tin của trung tâm.

Lúc này, bờ tường gạch cao khoảng 1m (bên trên có nhiều võng được móc) bất ngờ bị đổ sập và đè lên người các học viên.

Anh Kiên và 1 học viên khác bị bờ tường và mảng bê tông đập trúng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Kiên đã tử vong. Những người khác bị thương nhẹ.

Được biết, trong hai ngày 15 và 16/12, tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch lái xe cho học viên của hai Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên. Vụ việc xảy ra vào ngày sát hạch thứ hai.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.