HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: Đồng hồ thông minh 'đúng vibe' người trẻ

Trong vài năm trở lại đây, smartwatch không còn đơn thuần là một thiết bị công nghệ phục vụ nhu cầu xem giờ, đọc thông báo hay đếm bước chân. Với nhiều người trẻ, đây dần trở thành món phụ kiện gắn liền với phong cách cá nhân, vừa thể hiện cá tính, vừa đóng vai trò như một người đồng hành trong việc theo dõi sức khỏe và duy trì nhịp sống năng động mỗi ngày.

Đó cũng là hướng đi Huawei đang theo đuổi với HUAWEI WATCH FIT 5 Series thông qua thông điệp “Spark Your Vibe”. Trong đó, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro là phiên bản nhận được nhiều sự chú ý hơn cả khi được nâng cấp mạnh tay từ thiết kế, chất liệu hoàn thiện cho đến các tính năng sức khỏe và thể thao so với thế hệ FIT 4 Pro trước đây.

Điều đáng nói là WATCH FIT 5 Pro không còn mang cảm giác của một chiếc “smartband màn hình lớn” như định kiến nhiều người từng nghĩ về dòng FIT. Với những gì được trang bị năm nay, thiết bị đang dần tiến gần hơn tới phân khúc smartwatch cao cấp cả về trải nghiệm lẫn định vị người dùng.

Ngoại hình “bật vibe” - trẻ trung và cao cấp hơn

Nếu dòng WATCH GT của Huawei mang thiên hướng thời trang lịch lãm với mặt tròn cổ điển, thì WATCH FIT Series lại tạo cảm giác hiện đại, trẻ trung và năng động hơn hẳn. Năm nay, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro vẫn giữ thiết kế mặt vuông đặc trưng nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và cao cấp hơn.

Cụ thể, phần viền bezel giảm còn 1.8 mm, mỏng hơn đáng kể so với mức 2.35 mm trên FIT 4 Pro, tạo cảm giác “tràn viền” hơn. Kết hợp cùng độ sáng tối đa lên tới 3.000 nits, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro cho khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả khi chơi thể thao hay di chuyển ngoài trời.

Phần viền bezel của WATCH FIT 5 Pro mỏng hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Huawei đồng thời bổ sung thêm những phối màu mang đậm tinh thần thời trang và lifestyle hơn cho thế hệ năm nay. Phiên bản màu cam với dây nylon dệt tạo cảm giác thể thao nổi bật, trong khi phiên bản màu Trắng sử dụng lớp phủ gốm nano cho cảm giác cao cấp hơn rõ rệt cả về ngoại hình lẫn trải nghiệm đeo.

Điểm thú vị là dù được nâng cấp mạnh về vật liệu với viền titanium và mặt kính sapphire, WATCH FIT 5 Pro vẫn giữ được cảm giác mỏng nhẹ đặc trưng của dòng FIT — yếu tố khiến thiết bị phù hợp với nhóm người dùng trẻ thường xuyên đeo cả ngày, từ đi làm, tập luyện cho tới các hoạt động thường nhật.

Trợ lý chăm sóc sức khỏe chủ động và thông minh

Tuy nhiên, thay đổi đáng chú ý nhất trên WATCH FIT 5 Pro năm nay lại không nằm ở thiết kế, mà đến từ các tính năng sức khỏe.

Trong nhiều năm qua, phần lớn smartwatch phổ thông chủ yếu tập trung vào các tính năng cơ bản như theo dõi nhịp tim, đếm bước chân hay đo giấc ngủ. Với WATCH FIT 5 Pro, Huawei đang muốn đưa smartwatch tiến thêm một bước - trở thành thiết bị hỗ trợ người dùng theo dõi sức khỏe chủ động hơn trong cuộc sống hằng ngày.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro được trang bị tính năng hỗ trợ tính năng Đánh Giá Nguy Cơ Tiểu Đường giúp người dùng theo dõi, dự đoán và phòng bệnh.

Điểm nhấn lớn nhất chính là tính năng hỗ trợ đánh giá nguy cơ tiểu đường, lần đầu tiên xuất hiện trên đồng hồ thông minh. Đây là tính năng đáng chú ý trong bối cảnh nguy cơ tiểu đường đang có xu hướng trẻ hóa nhanh do lối sống hiện đại như thức khuya, ít vận động, căng thẳng kéo dài hoặc chế độ ăn thiếu cân bằng. Điều đáng nói là phần lớn người trẻ thường không nhận ra các dấu hiệu ở giai đoạn đầu vì bệnh diễn tiến âm thầm và ít biểu hiện rõ rệt.

Trước đây, công nghệ cảm biến PPG trên smartwatch chủ yếu được sử dụng để theo dõi nhịp tim và phát hiện những thay đổi về sức khỏe tim mạch thông qua tín hiệu mạch máu. Dựa trên nền tảng đó, Huawei phát triển hệ thống HUAWEI Research nhằm mở rộng khả năng phân tích dữ liệu sinh lý dài ngày, từ đó hỗ trợ người dùng nhận biết xu hướng nguy cơ liên quan đến chuyển hóa đường huyết ngay trên smartwatch.

Điểm cần lưu ý là HUAWEI WATCH FIT 5 Pro không đo trực tiếp mức đường huyết như các thiết bị y tế chuyên dụng, cũng không hiển thị các chỉ số glucose cụ thể. Thay vào đó, thiết bị sẽ phân tích xu hướng thay đổi liên quan đến đường huyết dựa trên dữ liệu sinh lý (sức khỏe tim mạch, chất lượng giấc ngủ, khả năng phục hồi) trong khoảng thời gian từ 3 đến 14 ngày để đưa ra đánh giá nguy cơ.

So với FIT 4 Pro trước đây, đây được xem là một trong những nâng cấp mang tính trải nghiệm thực tế rõ rệt nhất. Nếu các thế hệ smartwatch trước chủ yếu dừng lại ở việc “ghi nhận dữ liệu sức khỏe”, thì WATCH FIT 5 Pro đang tiến gần hơn tới vai trò hỗ trợ người dùng nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn sớm hơn - điều đặc biệt phù hợp với nhóm người trẻ bận rộn, ít có thời gian khám sức khỏe định kỳ.

Ngoài ra, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro còn được trang bị nhiều tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu như phân tích nhịp tim qua sóng xung, điện tâm đồ ECG, đánh giá độ cứng động mạch và cảnh báo rung nhĩ - những tính năng vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng smartwatch cao cấp.

Tập luyện thể thao dễ dàng và thú vị hơn

Không chỉ tập trung vào sức khỏe, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro còn được phát triển theo hướng gần gũi và thực tế hơn với nhịp sống của người trẻ hiện nay.

Nếu là người yêu thích thể thao và tập luyện chuyên sâu, thiết bị hỗ trợ hơn 100 bộ môn khác nhau. Đặc biệt, năm nay FIT 5 Series có thể tải thêm các ứng dụng chuyên biệt cho các bộ môn như Pickleball, Tennis hay Cầu lông. Các ứng dụng này cho phép theo dõi sâu hơn nhiều thông số luyện tập như cường độ vận động, số lần đánh, tay thuận hoặc tay không thuận ngay trên đồng hồ.

Tuy nhiên, với phần lớn người trẻ bận rộn, việc duy trì vận động đôi khi chỉ đơn giản là tranh thủ vài phút giữa giờ làm việc. Đó cũng là lý do Huawei bổ sung tính năng Mini Workout với các bài tập ngắn giúp người dùng có thể xoay cổ, giãn vai hay vận động nhẹ ngay tại bàn làm việc. Chỉ vài phút vận động đơn giản cũng giúp cơ thể tỉnh táo và lấy lại năng lượng trước khi quay trở lại guồng công việc.

Có thể nói, đây là hướng tiếp cận khá thực tế khi phần lớn người trẻ hiện nay không thiếu động lực sống khỏe, mà thiếu thời gian để duy trì việc vận động đều đặn mỗi ngày.

Tính năng Mini Workout, gồm 30 bài tập tác động vào 11 nhóm cơ trong thời gian ngắn, giúp việc vận động trở nên dễ dàng hơn.

Những nâng cấp nhỏ giúp trải nghiệm sử dụng tối đa

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro được trang bị viên pin High-Silicon đầu tiên trên dòng FIT, giúp tăng 12% dung lượng pin và cải thiện 14% mật độ năng lượng. Bộ nhớ 64 GB mang lại không gian lưu trữ rộng rãi hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, trong khi tính năng NFC Access Card cho phép sao chép và sử dụng thẻ ra vào chung cư hoặc gửi xe ngay trên đồng hồ.

Tại Việt Nam, Huawei đồng thời tích hợp tính năng thanh toán MoMo, giúp người dùng có thể thanh toán nhanh chóng và tiện lợi.

Theo nhiều nguồn tin, giá bán của HUAWEI WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam sẽ không tăng so với năm ngoái, đồng nghĩa với mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với thị trường quốc tế. Trong bối cảnh phần lớn thiết bị công nghệ đều tăng giá do chi phí linh kiện và bộ nhớ leo thang, đây được xem là lợi thế đáng chú ý của Huawei trong phân khúc smartwatch tầm trung – cận cao cấp.

Với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, trải nghiệm đeo, công nghệ sức khỏe và khả năng tập luyện, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro là một bản nâng cấp thực sự đáng giá dành cho thế hệ người dùng trẻ hiện đại.