Tin thế giới nổi bật trong ngày 20/5

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay sáng 20/5, các diễn biến chính tập trung vào việc Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến dịch quân sự chống Iran của Tổng thống Donald Trump, kế hoạch Mỹ cắt giảm cam kết quân sự với NATO, cảnh báo mới của ông Trump về khả năng tập kích Iran, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và diễn biến tăng cường quân sự tại Biển Đông.

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế chiến dịch quân sự với Iran

Ngày 19/5 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết nhằm hạn chế quyền hạn phát động chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump đối với Iran với tỷ lệ bỏ phiếu 50/47. Theo nội dung nghị quyết, chính quyền Mỹ sẽ phải chấm dứt các hành động quân sự chống Iran nếu không nhận được sự cho phép rõ ràng từ Quốc hội theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973.

Đây là lần đầu tiên một viện của Quốc hội Mỹ thúc đẩy biện pháp giới hạn hoạt động quân sự của chính quyền ông Trump kể từ khi xung đột với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Bốn Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gồm Bill Cassidy, Rand Paul, Susan Collins và Lisa Murkowski đã bỏ phiếu ủng hộ cùng phần lớn nghị sĩ đảng Dân chủ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer chỉ trích ông Trump hành động “như đứa trẻ đang chơi với khẩu súng đã nạp đạn”.

Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát và chưa chắc có thể trở thành luật chính thức.

Mỹ dự kiến cắt giảm cam kết quân sự với NATO

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị thông báo với các nước NATO châu Âu về kế hoạch giảm đáng kể quy mô lực lượng quân sự mà Washington có thể triển khai hỗ trợ liên minh trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc xung đột.

Nguồn tin cho biết kế hoạch có thể được công bố tại cuộc họp các quan chức quốc phòng NATO ở Brussels ngày 22/5. Động thái này nằm trong chiến lược thúc đẩy các nước châu Âu tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã hủy kế hoạch luân chuyển 4.000 binh sĩ tới Ba Lan và rút khoảng 5.000 quân khỏi Đức. Mỹ cũng được cho là đã dừng triển khai một tiểu đoàn tên lửa tầm xa tới Đức.

Các nước NATO châu Âu hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào Mỹ trong nhiều năng lực quân sự chiến lược như vệ tinh tình báo, tên lửa tầm xa và năng lực tác chiến dưới biển.

Ông Trump cảnh báo có thể nối lại tập kích Iran

Ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể nối lại chiến dịch tập kích Iran trong vài ngày tới nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết ông từng ở rất gần quyết định phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran nhưng đã tạm hoãn để tiếp tục mở đường cho đối thoại. “Tôi hy vọng chúng tôi không phải gây chiến, nhưng có thể chúng tôi sẽ phải giáng cho họ một đòn mạnh nữa”, ông Trump nói, đồng thời cho biết thời điểm có thể rơi vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới.

Trong khi đó, Phó tổng thống JD Vance khẳng định Mỹ sẵn sàng chiến đấu nhưng vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Iran cảnh báo sẽ mở “các mặt trận mới” nếu Mỹ nối lại chiến dịch quân sự. Tehran đồng thời yêu cầu Washington dỡ bỏ trừng phạt, chấm dứt phong tỏa hàng hải và bồi thường thiệt hại để đổi lấy tiến trình hòa bình.

Ông Putin tới Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị ra sân bay đón

Tối 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Trung Quốc. Theo hình ảnh do CCTV phát sóng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trực tiếp ra sân bay đón ông Putin trong nghi thức thảm đỏ cùng đội danh dự quân đội.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga. Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Putin dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về hợp tác kinh tế, năng lượng và các vấn đề quốc tế.

Điện Kremlin cho biết hai bên có thể ký khoảng 40 thỏa thuận hợp tác, trong đó dự án đường ống khí đốt “Power of Siberia 2” tiếp tục là một nội dung trọng tâm.

Ông Putin trước chuyến đi khẳng định quan hệ Nga - Trung đang ở “mức độ chưa từng có” và nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục phối hợp trong các lợi ích cốt lõi về chủ quyền và an ninh.