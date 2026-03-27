Sắp thành lập nhiều đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam

Việc bổ nhiệm này khẳng định vai trò của VIRESA trong việc định hình hệ sinh thái esports tại Việt Nam trong hơn 15 năm qua, thông qua hợp tác với các tổ chức quốc tế, phát triển hệ thống thi đấu tiêu chuẩn, và phối hợp với các nhà phát hành để tổ chức các giải đấu quy mô lớn cũng như phát triển lực lượng tuyển thủ kế cận.

Với vai trò Đối tác Quốc gia, VIRESA sẽ thành lập các đội tuyển quốc gia Việt Nam ở nhiều bộ môn, giám sát công tác tuyển chọn tuyển thủ, đồng thời xây dựng các cấu trúc nền tảng nhằm hỗ trợ việc tham gia và phát triển của thể thao điện tử Việt Nam.

Esports Foundation (EF) công bố Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) là Đối tác Quốc gia chính thức tại Việt Nam cho Esports Nations Cup 2026 (ENC).

Trong cấu trúc này, bà Cao Thị Thu Phương, Tổng thư ký VIRESA, được bổ nhiệm là Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, chịu trách nhiệm vận hành hoạt động đội tuyển, điều phối các bên liên quan, và đảm bảo tuân thủ các quy định cũng như tiêu chuẩn thi đấu của ENC.

“Tại Esports World Cup 2025, Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng với sự tham gia của 13 câu lạc bộ, với thành tích nổi bật là vị trí Á quân ở bộ môn Đấu Trường Chân Lý. Trên nền tảng đó, chúng tôi nhìn nhận Esports Nations Cup là một bước phát triển quan trọng đối với thể thao điện tử cấp độ đội tuyển quốc gia.

VIRESA cam kết phối hợp chặt chẽ với Esports Foundation, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia và nâng cao vị thế trên đấu trường toàn cầu tại ENC 2026”, bà Cao Thị Thu Phương, Tổng thư ký VIRESA và Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, cho biết.

EF đã nhận được hơn 630 đơn đăng ký từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh sự quan tâm rộng rãi cũng như tiềm năng phát triển của esports cấp đội tuyển quốc gia trên toàn cầu. ác đối tác bao gồm cả những tổ chức đã đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái esports tại mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ, cùng với các nhân tố mới đang thúc đẩy sự phát triển của thi đấu chuyên nghiệp. Danh sách các tổ chức và cá nhân hiện đã được công bố trên trang web của ENC và sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

“Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển esports nhanh trong những năm gần đây, với cộng đồng tuyển thủ và người hâm mộ đông đảo, gắn kết. Thông qua hợp tác với VIRESA, chúng tôi hướng tới việc phát triển một chương trình cấp quốc gia có cấu trúc, đồng thời xây dựng đội tuyển sẵn sàng tranh tài trên đấu trường toàn cầu tại kỳ ENC đầu tiên”, ông Hans Jagnow, Giám đốc Quan hệ Đội tuyển Quốc gia, Esports Foundation, chia sẻ.

Việt Nam là một trong những thị trường esports lớn nhất khu vực, với khoảng 28,2 triệu người tham gia, tương đương 28,7% dân số. Việt Nam cũng cho thấy khả năng cạnh tranh ngày càng tăng ở cấp độ khu vực và quốc tế, với một số kết quả tiêu biểu như chức vô địch PUBG Nations Cup 2025, vị trí thứ tư tại ASIAD 2022 (bộ môn Liên Minh Huyền Thoại), và nhiều huy chương vàng tại các kỳ SEA Games.

Với lượng người chơi đông đảo và năng lực thi đấu ngày càng được củng cố ở cấp độ quốc tế, Việt Nam có nền tảng phù hợp để tham gia ENC 2026 theo mô hình đội tuyển quốc gia.

ENC sẽ được tổ chức tại Riyadh vào tháng 11 năm 2026 trước khi chuyển sang mô hình luân phiên giữa các thành phố. Diễn ra hai năm một lần, ENC là bổ trợ cho giải đấu Esports World Cup (EWC) cấp độ câu lạc bộ diễn ra hàng năm, qua đó cung cấp một cấu trúc ổn định cho tuyển thủ và định hướng đầu tư dài hạn vào các chương trình đội tuyển quốc gia.